السفير الإيراني الجديد لدى لبنان يلتقي عراقجي قبيل توجهه إلى بيروت

التقى السفير الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى لبنان محمد رضا رؤوف شيباني وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قبيل توجهه إلى مقر عمله في بيروت.



وقدّم السفير الإيراني الجديد خلال اللقاء برنامجَه المقترح لتعزيز العلاقات والتعاون مع لبنان في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.



من جهته، شدّد وزير الخارجية على أهمية العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولبنان، مؤكداً ضرورة العمل على تطوير وتوسيع التعاون الشامل بين البلدين.