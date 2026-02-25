الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
8
o
الجنوب
14
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
14
o
متن
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
سرّ وقدر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
8
o
الجنوب
14
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
14
o
متن
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير الزراعة إستقبل وفداً من مزارعي القنّب من الهرمل
أخبار لبنان
2026-02-25 | 15:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
وزير الزراعة إستقبل وفداً من مزارعي القنّب من الهرمل
إستقبل وزير الزراعة نزار هاني في مكتبه وفداً من مزارعي القنّب من الهرمل، حيث جرى بحث واقع زراعة القنّب في لبنان وآليات مواكبة المرحلة التنظيمية المقبلة، في ضوء المراسيم التطبيقية التي تعمل الهيئة الناظمة لزراعة القنّب على إعدادها.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين المزارعين ووزارة الزراعة، بما يضمن تنظيم هذا القطاع وفق الأطر القانونية المعتمدة، ويسهم في تطويره ضمن منظومة إنتاجية متكاملة، وخصوصا للأغراض الطبية والصناعية.
كما وتم البحث في إمكان مساهمة الوزارة في دعم المزارعين على مستوى الإرشاد الزراعي والمؤسسي، ولا سيما في ما يتعلق بتشجيعهم على تشكيل التعاونيات الزراعية وشرح آليات العمل المعتمدة في هذا المجال.
وأكد الوزير هاني خلال اللقاء أهمية الانتساب إلى التعاونيات الزراعية، نظراً إلى الدور المحوري الذي تؤديه في تعزيز القدرة التنظيمية والإنتاجية للمزارعين، وتحسين شروط التسويق، ورفع مستوى القيمة المضافة للمنتجات الزراعية. كما شدّد على ضرورة تسجيل المزارعين في سجلّ المزارعين لدى وزارة الزراعة، لما لذلك من أهمية في تثبيت الهوية الزراعية لكل مزارع، وتمكين التعاونيات من الاضطلاع بدور أساسي في تنظيم القطاع وتطوير سلاسله الإنتاجية مستقبلاً.
وأشار الوزير إلى أن تنظيم زراعة القنّب للأغراض الطبية والصناعية يشكّل فرصة واعدة لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة في المناطق المعنية، ضمن إطار قانوني واضح يضمن حقوق المزارعين ويعزّز الشفافية والاستثمار المسؤول في هذا القطاع.
وفي ختام اللقاء، وجّه الوفد دعوة إلى الوزير هاني لزيارة منطقة الهرمل والاطلاع ميدانياً على واقع المزارعين واحتياجاتهم، تأكيداً على أهمية الشراكة المباشرة بين الوزارة والمزارعين في المرحلة المقبلة.
أخبار لبنان
نزار هاني
القنّب
الهرمل
المزارعين
السفير الإيراني الجديد لدى لبنان يلتقي عراقجي قبيل توجهه إلى بيروت
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-02-24
سلام استقبل وزير الزراعة ورئيس الهيئة الناظمة لزراعة القنب الطبي
أخبار لبنان
2026-02-24
سلام استقبل وزير الزراعة ورئيس الهيئة الناظمة لزراعة القنب الطبي
0
أخبار لبنان
2025-12-31
وزارة الزراعة: أكثر من 45 ألف مزارع استفادوا من برامج الدعم بين آذار وكانون الأول 2025
أخبار لبنان
2025-12-31
وزارة الزراعة: أكثر من 45 ألف مزارع استفادوا من برامج الدعم بين آذار وكانون الأول 2025
0
أخبار لبنان
2026-02-05
لجنة الزراعة بحثت في اتفاقية التيسير العربية وقانون القنب الهندي في حضور وزراء الزراعة والإقتصاد والصناعة
أخبار لبنان
2026-02-05
لجنة الزراعة بحثت في اتفاقية التيسير العربية وقانون القنب الهندي في حضور وزراء الزراعة والإقتصاد والصناعة
0
أخبار لبنان
2025-12-22
وزارة الزراعة توزّع 30 طنًا من بذور القمح المحسّنة على 600 مزارع لتعزيز الإنتاج والأمن الغذائي
أخبار لبنان
2025-12-22
وزارة الزراعة توزّع 30 طنًا من بذور القمح المحسّنة على 600 مزارع لتعزيز الإنتاج والأمن الغذائي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:32
السفير الإيراني الجديد لدى لبنان يلتقي عراقجي قبيل توجهه إلى بيروت
أخبار لبنان
14:32
السفير الإيراني الجديد لدى لبنان يلتقي عراقجي قبيل توجهه إلى بيروت
0
أخبار لبنان
14:07
التيار الوطني الحر يردّ على بيان وزير الطاقة
أخبار لبنان
14:07
التيار الوطني الحر يردّ على بيان وزير الطاقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الى الأهل: لبنان سيتحرك في ملف التواصل الاجتماعي…
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الى الأهل: لبنان سيتحرك في ملف التواصل الاجتماعي…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
قطاعُ النحلِ والعسلِ في الجنوب... واقعٌ مدمّرٌ بعدَ القصف الإسرائيليّ
تقارير نشرة الاخبار
13:29
قطاعُ النحلِ والعسلِ في الجنوب... واقعٌ مدمّرٌ بعدَ القصف الإسرائيليّ
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-12-18
باسيل: بدأ النواب يعلنون عن النوايا التي نبّهنا منها أن كل ما يحصل بشأن المغتربين هو لتطيير حقّهم وتأجيل الانتخابات وهذا ما بدأ يظهر
آخر الأخبار
2025-12-18
باسيل: بدأ النواب يعلنون عن النوايا التي نبّهنا منها أن كل ما يحصل بشأن المغتربين هو لتطيير حقّهم وتأجيل الانتخابات وهذا ما بدأ يظهر
0
علوم وتكنولوجيا
2026-02-20
اكتشاف علمي مذهل: القطط المنزلية قد تحمل مفتاح فهم السرطان وعلاجه لدى البشر
علوم وتكنولوجيا
2026-02-20
اكتشاف علمي مذهل: القطط المنزلية قد تحمل مفتاح فهم السرطان وعلاجه لدى البشر
0
أخبار لبنان
10:27
سلام عقد اجتماعاً لمواكبة ملف معالجة أزمة المباني المتصدعة في طرابلس... إخلاء 36 مبنى حتى اليوم
أخبار لبنان
10:27
سلام عقد اجتماعاً لمواكبة ملف معالجة أزمة المباني المتصدعة في طرابلس... إخلاء 36 مبنى حتى اليوم
0
رياضة
07:22
بعد الاشتباكات الأخيرة في البلاد... تصريح لإنفانتينو بشأن كأس العالم في المكسيك
رياضة
07:22
بعد الاشتباكات الأخيرة في البلاد... تصريح لإنفانتينو بشأن كأس العالم في المكسيك
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
هذه أجواء المنتحب السعودي الى بيروت لمواجهة منتخب لبنان في تصفيات كرة السلة الآسيوية
تقارير نشرة الاخبار
13:57
هذه أجواء المنتحب السعودي الى بيروت لمواجهة منتخب لبنان في تصفيات كرة السلة الآسيوية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
Brainrot: حين يضعف تركيزك مع كل scroll
تقارير نشرة الاخبار
13:52
Brainrot: حين يضعف تركيزك مع كل scroll
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الى الأهل: لبنان سيتحرك في ملف التواصل الاجتماعي…
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الى الأهل: لبنان سيتحرك في ملف التواصل الاجتماعي…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
قطاعُ النحلِ والعسلِ في الجنوب... واقعٌ مدمّرٌ بعدَ القصف الإسرائيليّ
تقارير نشرة الاخبار
13:29
قطاعُ النحلِ والعسلِ في الجنوب... واقعٌ مدمّرٌ بعدَ القصف الإسرائيليّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
جديد أزمة الشاحنات اللبنانية... طارق متري للـLBCI: الحوار مع السلطات السورية يتقدم
تقارير نشرة الاخبار
13:24
جديد أزمة الشاحنات اللبنانية... طارق متري للـLBCI: الحوار مع السلطات السورية يتقدم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
الذهب بين المصارف وقرار الدولة
تقارير نشرة الاخبار
13:10
الذهب بين المصارف وقرار الدولة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:07
فوضى في تعرفة السرفيس بعد زيادة المحروقات
تقارير نشرة الاخبار
13:07
فوضى في تعرفة السرفيس بعد زيادة المحروقات
0
أخبار دولية
13:02
تعزيز الاستعدادات العسكرية الإسرائيلية قبيل احتمال الضربة الأميركية على إيران
أخبار دولية
13:02
تعزيز الاستعدادات العسكرية الإسرائيلية قبيل احتمال الضربة الأميركية على إيران
0
أخبار دولية
13:00
هذه هي كلمة السّر بين ايران وأميركا
أخبار دولية
13:00
هذه هي كلمة السّر بين ايران وأميركا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:37
الرواتب اعتباراً من صباح الغد...
أخبار لبنان
07:37
الرواتب اعتباراً من صباح الغد...
2
فنّ
08:14
قدماه القذرتان حديث مواقع التواصل... زوج سيلينا غوميز يتعرّض للهجوم والجمهور في حالة اشمئزاز: "يجب أن يستحم!" (صور)
فنّ
08:14
قدماه القذرتان حديث مواقع التواصل... زوج سيلينا غوميز يتعرّض للهجوم والجمهور في حالة اشمئزاز: "يجب أن يستحم!" (صور)
3
تقارير نشرة الاخبار
02:34
طقس متقلب اليوم... منخفض جوي بارد غدا
تقارير نشرة الاخبار
02:34
طقس متقلب اليوم... منخفض جوي بارد غدا
4
أمن وقضاء
12:25
توقيف 3 قُصّر داخل ميدان سباق الخيل... وقوى الأمن تحذّر من مخاطر القمار والمراهنات
أمن وقضاء
12:25
توقيف 3 قُصّر داخل ميدان سباق الخيل... وقوى الأمن تحذّر من مخاطر القمار والمراهنات
5
أخبار لبنان
10:15
مسؤول في حزب الله لفرانس برس: الحزب لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران
أخبار لبنان
10:15
مسؤول في حزب الله لفرانس برس: الحزب لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران
6
خبر عاجل
09:17
مسؤول في حزب الله لفرانس برس: حزب الله لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران
خبر عاجل
09:17
مسؤول في حزب الله لفرانس برس: حزب الله لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران
7
أخبار لبنان
07:03
وزير المالية أصدر تعميما يتعلق بإفادات العلم والخبر وضوابط ملكية العقارات والمشاعات
أخبار لبنان
07:03
وزير المالية أصدر تعميما يتعلق بإفادات العلم والخبر وضوابط ملكية العقارات والمشاعات
8
اسرار
23:43
أسرار الصحف 25-2-2026
اسرار
23:43
أسرار الصحف 25-2-2026
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More