شقير يهيب بحزب الله: أبعدوا عنكم وعنا هذه الكأس المرة!

أصدر رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير بياناً، قال فيه: "إزاء تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة الأميركية وبين إيران، والخوف من انزلاق المنطقة إلى حرب نعرف متى تبدأ ولا نعرف متى تنتهي، وانطلاقاً من حرصنا على وطننا لبنان وكل مكوناته ومقدراته، نهيب بحزب الله تجنب هذا الصراع وعدم زجّ نفسه في أتون هذه الحرب التي ستكلفه أولاً، وتكلف جميع اللبنانيين الكثير من المعاناة والأضرار والخسائر التي لا يمكن تقدير كلفتها النهائية منذ الآن".



وأضاف: "إن نداؤنا هذا نابع من مسؤولية وطنية وحرص شديد على بلدنا ومجتمعنا واقتصادنا الوطني. ومما لا شك فيه أن الاقتصاد الوطني لا يزال في وضع هش، وأن أي نكسة جديدة ستعيدنا إلى قعر الهاوية، وهذا ما لا طاقة ولا قدرة لمؤسسات القطاع الخاص على تحمّله على الإطلاق. هذا عدا عن التداعيات الكارثية على الوضع الاجتماعي، حيث لا تزال الأمور المعيشية صعبة لدى أغلبية اللبنانيين، فيما الدولة عاجزة عن تحسين مداخيل العاملين في القطاع العام، التي لا تزال أدنى بكثير مما هو مطلوب".



وأشار شقير الى أن "اللبنانيين عاشوا مآسي حرب الإسناد والحرب الشاملة، واليوم، ومع إعلان حزب الله استعداده للانخراط في الحرب إذا اندلعت دفاعاً عن إيران، بدأنا نسمع تهديدات من العدو الإسرائيلي، بضرب لبنان بما في ذلك مرافقه العامة وبناه التحتية". وقال: "فبالله عليكم، أبعدوا عنكم وعنا هذه الكأس المرة… حمايةً للبنان ومجتمعه واقتصاده".