بري بحث مع سفير قطر في المستجدات محليا وإقليميا واستقبل الهيئة الناظمة لسلامة الغذاء

أخبار لبنان
2026-02-26 | 07:22
2min
بري بحث مع سفير قطر في المستجدات محليا وإقليميا واستقبل الهيئة الناظمة لسلامة الغذاء

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفير دولة قطر لدى لبنان الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني. وتم البحث في تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين لبنان وقطر .
واستقبل الرئيس بري وفداً من  الهيئة الناظمة لسلامة الغذاء برئاسة الدكتور إيلي ناجي عوض ، نائب رئيس الهيئة الدكتور محمد عماد الدين سلمى ، الدكتورة عاتكة بري ، الدكتور إيلي أبو يزبك ، الدكتور رفعت غانم ، وماري جوزي شليطا ،  وضعه في أهداف ومهام وبرامج عمل الهيئة الناظمة وأهمية دورها .

 وبعد اللقاء تحدث الدكتور عوض  : ا"ليوم تشرفنا بزيارة دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري  حيث وضعنا دولته بصورة انطلاق عمل الهيئة إنطلاقا من كونها هيئة أنشئت بقانون صادر عن مجلس النواب. اللقاء ، كان إيجابياً وبناء وأكدنا خلاله أن الهيئة ليست إطاراَ تصادمياً بل مرجعية علمية تنظيمية تعمل بتنسيق كامل مع الإدارة المعنية".

 وأضاف : "هدفنا واضح حماية صحة المواطن اللبناني، وتعزيز ثقة الناس بالقطاع الغذائي ، ودعم سمعة لبنان الإنتاجية والتصديرية .

 وتابع : نحن نؤمن بأن سلامة الغذاء ليست ملفا إدارياً فحسب بل هي مسؤولية وطنية مشتركة والعمل سيكون ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية بعيدأ عن أي استعراض أو تشهير ، والمرحلة المقبلة هي مرحلة بناء وتنسيق وتفعيل تدريجي بما يعزز حضور الدولة ويحمي صحة الناس في آن معاً" .

أخبار لبنان

المستجدات

محليا

وإقليميا

واستقبل

الهيئة

الناظمة

لسلامة

الغذاء

