شركة BUMC تؤكد التزامها بقرارات AIA: كفالة المصنع وخدمات ما بعد البيع حصرًا بالمركبات المباعة عبر الوكيل المعتمد

أعلنت شركة BUMC s.a.l.، الموزّع المعتمد والوحيد لسيارات تويوتا ولكزس في لبنان، التزامها الكامل بمقررات جمعية ممثلي الصانعين العالميين للمركبات في لبنان (AIA)، والتي تنصّ على أن "المركبات الجديدة المباعة من غير وكلاء المصنعين المعتمدين لا تشملها كفالة المصنع.وبالتالي، لا تستفيد هذه المركبات من خدمات الصيانة الدورية المتخصصة لدى الوكلاء المعتمدين، ولا من التحديثات المستمرة لبرمجيات المركبات، ولا سيما الإلكترونية منها، التي تتم إلكترونياً عبر ربط وكيل المصنع المعتمد حاسوب السيارة ECU ببرنامج المصنع. كما لا تستفيد من حملات الاستدعاء الإلزامية (Recall Campaign) ولا من قطع الغيار الأصلية المضمونة".



وأكدت شركة BUMC بشكل واضح أن بعض مركبات تويوتا المستوردة من الصين عبر قنوات غير رسمية لا تتوافق مع المواصفات المعتمدة للسوق اللبناني، ولا تلبي الشروط التقنية والفنية المطلوبة محليًا، بما في ذلك معايير السلامة، ولا تستفيد من كفالة المصنع سواء على المركبة ككل أو على البطارية، بما في ذلك بطاريات المركبات الهجينة أو الكهربائية، ولا يمكن تسجيلها ضمن برامج الصيانة أو التحديثات الرسمية لدى الوكيل المعتمد في لبنان.



وأوضحت أن الاستفادة من كفالة المصنع وخدمات ما بعد البيع والتحديثات الدورية وحملات الاستدعاء والدعم التقني الكامل من الشركة المصنعة تقتصر حصريًا على المركبات المباعة من خلال شركة BUMC، داعية العملاء إلى التأكد من مصدر مركباتهم حفاظًا على حقوقهم وضمان حصولهم على أعلى معايير الجودة والسلامة والخدمة المعتمدة رسميًا من المصنع.