الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

خبر سار للبنانيين في الانتشار...

أخبار لبنان
2026-02-26 | 07:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
خبر سار للبنانيين في الانتشار...
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
خبر سار للبنانيين في الانتشار...

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أنه اعتباراً من تاريخ 1/3/2026، تبدأ جميع السفارات والبعثات اللبنانية في الخارج بتطبيق التعميم الذي أصدره وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، والرامي إلى التخفيف من الأعباء القنصلية عن كاهل اللبنانيين المقيمين في الخارج.

ويشمل التعميم:
• تخفيض رسوم جواز السفر البيومتري بنسبة 50%.
• إلغاء كامل الرسوم المرتبطة بمعاملات الأحوال الشخصية، بما فيها وثائق الوفاة وإجراءات نقل الجثمان إلى لبنان، إضافة إلى معاملات تسجيل وتنظيم وثائق الزواج والطلاق والولادة.
• إلغاء الرسوم الخاصة بالمصادقات على الإفادات والشهادات المدرسية.

وتجسّد هذه المبادرة التزام وزارة الخارجية والمغتربين بالوقوف إلى جانب أبنائها في دول الانتشار، وتسهيل معاملاتهم وصون حقوقهم في الخارج، تقديراً لدورهم الوطني ومساهمتهم المستمرة في دعم وطنهم.

أخبار لبنان

للبنانيين

الانتشار...

LBCI التالي
الرئيس عون: ننتظر الدعم المالي الذي سيأتينا للبدء بورشة إعادة الإعمار التي سيفيد منها كل أبناء الجنوب
الحكومة تقرّ معظم جدول الأعمال وتناقش تعزيز الإيرادات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2026-02-09

الجيش ينفي خبر لقاء بين ضابط وآخر إسرائيلي في الولايات المتحدة

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-28

برّي ليعقوبيان: انتِ ما معك خبر شي..

LBCI
خبر عاجل
2026-01-17

الجيش: توضيح بشأن خبر حول وفاة مواطن بعد التحقيق معه

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-04

بطريركية الروم الكاثوليك تنفي "جملة وتفصيلاً" خبر استقالة البطريرك العبسي وتحذّر من الأخبار المضلِّلة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
07:53

بعد تعميم وزير المالية... المديرية العامة للشؤون العقارية توضح

LBCI
أخبار لبنان
07:37

الرئيس عون: ننتظر الدعم المالي الذي سيأتينا للبدء بورشة إعادة الإعمار التي سيفيد منها كل أبناء الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
07:30

الحكومة تقرّ معظم جدول الأعمال وتناقش تعزيز الإيرادات

LBCI
أخبار لبنان
07:24

شركة BUMC تؤكد التزامها بقرارات AIA: كفالة المصنع وخدمات ما بعد البيع حصرًا بالمركبات المباعة عبر الوكيل المعتمد

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-02-24

جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر الخميس

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-24

زيلينسكي: أوكرانيا تتوقع ردا روسيا على خطة إنهاء الحرب الأربعاء

LBCI
منوعات
2026-02-22

"عرس الجن"... قصة حقيقية عن "طقاقة" في الكويت تجتاح مواقع التواصل! (فيديو)

LBCI
اقتصاد
2025-12-16

جدول جديد لأسعار المحروقات...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:30

الحكومة تقرّ معظم جدول الأعمال وتناقش تعزيز الإيرادات

LBCI
أخبار دولية
02:33

الرئيس الإيراني يؤكد مجددا معارضة طهران لصنع أسلحة نووية

LBCI
أخبار دولية
01:27

روبيو يعتبر أن رفض ايران بحث برنامجها للصواريخ البالستية يمثل "مشكلة كبيرة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

هذه أجواء المنتحب السعودي الى بيروت لمواجهة منتخب لبنان في تصفيات كرة السلة الآسيوية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

Brainrot: حين يضعف تركيزك مع كل scroll

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

الى الأهل: لبنان سيتحرك في ملف التواصل الاجتماعي…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

قطاعُ النحلِ والعسلِ في الجنوب... واقعٌ مدمّرٌ بعدَ القصف الإسرائيليّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

جديد أزمة الشاحنات اللبنانية... طارق متري للـLBCI: الحوار مع السلطات السورية يتقدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

الذهب بين المصارف وقرار الدولة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:55

منخفض جوي يؤثر على لبنان… ورياح شديدة البرودة مساء

LBCI
أخبار لبنان
07:35

خبر سار للبنانيين في الانتشار...

LBCI
أمن وقضاء
12:25

توقيف 3 قُصّر داخل ميدان سباق الخيل... وقوى الأمن تحذّر من مخاطر القمار والمراهنات

LBCI
أخبار لبنان
10:15

مسؤول في حزب الله لفرانس برس: الحزب لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران

LBCI
خبر عاجل
09:17

مسؤول في حزب الله لفرانس برس: حزب الله لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران

LBCI
خبر عاجل
05:46

عون وسلام وقعا مرسوم دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي

LBCI
أخبار لبنان
04:42

"الترشّح على الانتخابات بيبلّش بخطوة".. تعرّفوا على المستندات المطلوبة وطريقة تقديم الطلب

LBCI
أمن وقضاء
03:23

قوى الأمن: تحرير مخطوف وتوقيف الخاطف في ببنين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More