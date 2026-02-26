الرئيس عون: ننتظر الدعم المالي الذي سيأتينا للبدء بورشة إعادة الإعمار التي سيفيد منها كل أبناء الجنوب

حيَّا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أبناء الجنوب عموما وبلدة رميش الحدودية خصوصا على تشبثهم في أرضهم وتجذرهم فيها، مشددا على أن الجنوب وأبناءه عانوا الكثير على إمتداد سنوات، لكنهم اعطوا الوطن بأسره أبلغ وأقوى رسائل الصمود والوطنية والتجذر بالأرض كقيمة وهوية.وشدد الرئيس عون على أنه وجَّه التعليمات كافة الى مختلف الوزارات ولا سيما الخدماتية منها للقيام بما يلزم وتأمين ما يمكن تأمينه من مقومات لدعم صمود الأهالي، مشيرا الى أن الجيش يوسع إنتشاره في الجنوب فاتحا يديه لأبناء المنطقة الذي يرغبون بالتطوع فيه، إضافة الى قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة".كلام الرئيس عون جاء خلال إستقباله في قصر بعبدا وفدا من المجلس البلدي في رميش برئاسة رئيس البلدية حنا العميل الذي تحدث في مستهل اللقاء، فقال: "إن بلدتنا من الناحية الجغرافية هي النقطة الأبعد عن العاصمة بيروت، اما من الناحية الوطنية فهي في قلب الوطن النابض بالإيمان بلبنان وطنا نهائيا لكل أبنائه. فمن ثوابتنا في رميش التشبث بالشرعية اللبنانية وطموحنا تعزيز وجود هذه الشرعية بأجهزتها العسكرية والأمنية والإدارية والخدماتية كافة لتكون الى جانب الأهالي وتدعم صمودهم. وبالفعل بدأنا نلاحظ حضورا وفاعلية متزايدة للقوى العسكرية والأمنية مما إنعكس إرتياحا وطمأنينة لدى المواطنين، على أمل ان نشهد حضورا اكبر لوزارات الخدمات وخصوصا تلك المعنية بالبنى التحتية التي أصبحت متهالكة وبأمس الحاجة لإعادة التأهيل".وأضاف: "بإسم رميش جميعا نناشدكم فخامة الرئيس إيلاء شؤون وشجون بلدتنا الإهتمام الذي تستحقه ولا سيما لجهة التعويض عن الأضرار والخسائر التي منيت بها البلدة، بالإضافة الى الإيعاز الى الوزارات المختصة والمعنية بالصحة والشؤون الاجتماعية والبنى التحتية لتلبية إحتياجات ومطالب أهالينا لمساعدتهم على الصمود في أرضهم والبقاء فيها".ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، قائلا: "ادعوكم الى البقاء متجذرين في أرضكم، وأعرف مدى تعلقكم وإرتباطكم بها، كسائر أبناء الجنوب الذين يدفعون الغالي من ارواحهم وممتلكاتهم للبقاء في أرضهم. لقد أقرينا في مجلس الوزراء آلية إعادة الإعمار. ونحن ننتظر الدعم المالي الذي سيأتينا للبدء بورشة إعادة الإعمار التي سيفيد منها كل ابناء الجنوب الذين لحقت بهم الأضرار".الى ذلك، كانت للرئيس عون سلسلة لقاءات تناولت شؤونا وزارية ودبلوماسية وانمائية.في هذا السياق، استقبل رئيس الجمهورية وزير الاعلام المحامي بول مرقص الذي اطلعه على نتائج زياراته الى كل من قطر والكويت والأردن، والمحادثات التي اجراها مع المسؤولين في هذه الدول في اطار التعاون بينها وبين لبنان. كذلك عرض الوزير مرقص على الرئيس عون ابرز ما تحقق في وزارة الاعلام خلال سنة من عمر الحكومة ولا سيما في أرشيف تلفزيون لبنان وتعيين مجلس الإدارة، إضافة الى الحلة الجديدة لنشرة الوكالة الوطنية للاعلام وعمل مديرية الدراسات والمنشورات في الوزارة، وبدء العمل في تطوير إذاعة لبنان ومكننة ارشيفها الغني، فضلا عن المؤتمرات الإعلامية التي عقدت في بيروت وإصدار دليل حقوق المواطن في عدد من الوزارات والإدارات الرسمية، ناهيك عن قسم الاخبار الزائفة والمزورة الذي وضع في خدمة الإعلاميين والمواطنين على حد سواء.ولفت الوزير مرقص الى التحضير لمؤتمر اعلامي عربي خلال الخريف المقبل.