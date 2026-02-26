لقاء تربوي في بكركي بحث في مصير سلسلة الرتب والرواتب وسير الأمور في صندوق التعويضات في المدارس الخاصة

عقد في الصرح البطريركي في بكركي لقاء تربوي برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ومشاركة رئيس اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية المطران يوسف سويف، الهيئة العامة للمدارس الكاثوليكية في لبنان، والمرجعيات الكنسية صاحبة اجازات المدارس الكاثوليكية، ولفيف من المطارنة والرؤساء العامين والرئيسات العامات والكهنة والراهبات، لمناقشة مواضيع تربوية وطنية، منها مصير سلسلة الرتب والرواتب، وسير الأمور في صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدراس الخاصة، كما الرسالة الانسانية للكنيسة في ظل التصاعد التدريجي للأقساط ومطالب المعلمين ووجع الناس.



ورحب البطريرك الراعي بمرجعيات المدارس الكاثوليكية في لبنان، معتبراً أنها تحمل مسؤوليات كبيرة وعلى رأسها مسؤولية المدارس الكاثوليكية. واعتبر أن الاجتماع اليوم هو لتوحيد الكلمة من أجل خير المدارس الكاثوليكية.



بدوره، شدد المطران سويف على رسالة المدارس الكاثوليكية و"هي المحبة وعيش إيمان المسيح"، معتبراً أن التربية هي جزء من الايمان المسيحي. ودعا الى موقف مبدئي موحد في المدارس الكاثوليكية في لبنان.