حنين السيد: مجلس الوزراء أقرّ الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة... "‏هذا إنجاز وطني"

اليوم أقرّ مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، التي أعدّتها وزارة الشؤون الاجتماعية بمساهمة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الشريكة وجميع الوزارات.
هذا القرار يشكّل تحوّلًا وطنيًا حقيقيًا. للمرة الأولى، يتم إقرار إطار جامع وموحّد يضع حقوق الأشخاص ذوي…
— Haneen Sayed (@HaneenSayed_LB) February 26, 2026
اليوم أقرّ مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، التي أعدّتها وزارة الشؤون الاجتماعية بمساهمة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الشريكة وجميع الوزارات.
هذا القرار يشكّل تحوّلًا وطنيًا حقيقيًا. للمرة الأولى، يتم إقرار إطار جامع وموحّد يضع حقوق الأشخاص ذوي…