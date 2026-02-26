سلام استقبل السفير الأميركي... وهذا ما جرى بحثه

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الكبير، السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى، وجرى البحث في الأوضاع في المنطقة ومؤتمر دعم الجيش والقوى الأمنية.