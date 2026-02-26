الرئيس عون التقى الفرزلي ووليم طوق وبطرس حرب وتشديد على التمسك باجراء الانتخابات النيابية في موعدها

واصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لقاءاته بعد ظهر اليوم، فاستقبل نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي الذي أوضح بعد اللقاء انه "عرض مع رئيس الجمهورية الأوضاع العامة في البلاد والمستجدات السياسية، ولا سيما منها موضوع الانتخابات النيابية "، حيث أكد الرئيس عون انه "متمسك باجراء الانتخابات لان ذلك يتلاءم وينسجم مع صلاحياته الدستورية بامتياز المتعلقة بقسم اليمين في الحفاظ على الدستور وحسن تطبيق القوانين".وأضاف: "فهمت من فخامته انه لن يقبل أي محاولة للالتفاف على الدستور ومضمونه، لانه يعتبر ان مصلحة الوطن العليا تقتضي احترام المواد الدستورية والالتزام بها".واستقبل الرئيس عون النائب وليم طوق، الذي نقل اليه تحيات أبناء بشري، وعرض معه الأوضاع في لبنان وفي قضاء بشري بشكل خاص.وبعد اللقاء تحدث النائب طوق فقال: "كان اللقاء مثمراً ومنتجاً، وتم التداول في الأوضاع الإقليمية وخطر الحرب والخطوات التي يتم القيام بها لحماية لبنان وتجنيبه مخاطرها والدمار الذي يتأتى عنها. وتم التطرق ايضاً الى الاستحقاقات الدستورية ولا سيما الانتخابات النيابية، وكان تأكيد على أهمية احترام هذه الاستحقاقات، ورئيس الجمهورية حريص على هذا الموضوع. وتم ايضاً البحث في شؤون قضاء بشري، وأوضاع أهالي هذا القضاء وحاجاتهم."وأضاف: "الرئيس عون ملتزم تطبيق خطاب القسم بخطوات ثابتة، ونحن نقف الى جانبه في هذا المجال".ومن زوار الرئيس : الوزير السابق بطرس حرب، وكانت جولة أفق تناولت التطورات السياسية ومواضيع الساعة.