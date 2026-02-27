الأخبار
العبسي يعين الأرشمندريت يوسف شاهين مديرا لمكتبه

أخبار لبنان
2026-02-27 | 04:29
العبسي يعين الأرشمندريت يوسف شاهين مديرا لمكتبه
العبسي يعين الأرشمندريت يوسف شاهين مديرا لمكتبه

عيّن بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيّين الكاثوليك البطريرك يوسف العبسي، قدس الأرشمندريت يوسف شاهين، الراهب الباسيلي الشويري، مديرًا لمكتبه في لبنان ضمن الدائرة البطريركيّة. 

ومن المهامّ الموكلة إليه، تنسيق العلاقات العامّة للبطريركيّة، إدارة أجندة البطريرك وتنظيم مواعيده، ومتابعة الطلبات المقدّمة إلى البطريرك. هذا ويستمرَّ قدس الأب رامي واكيم في عمله كرئيسٍ للديوان البطريركيّ وتبقى من مهامّه أمانة سرّ البطريركيّة وإدارة المراسلات، ومتابعة الملفّات التي توكل إليه.

للتواصل وتحديد المواعيد والمراجعات على الرقم التالي: 70333583 أو البريد الالكتروني: pat.office@melkitepat.org.

أخبار لبنان

يوسف العبسي

يوسف شاهين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
