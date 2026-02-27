الأخبار
العبسي يعين الأرشمندريت يوسف شاهين مديرا لمكتبه
أخبار لبنان
2026-02-27 | 04:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
العبسي يعين الأرشمندريت يوسف شاهين مديرا لمكتبه
عيّن بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيّين الكاثوليك البطريرك يوسف العبسي، قدس الأرشمندريت يوسف شاهين، الراهب الباسيلي الشويري، مديرًا لمكتبه في لبنان ضمن الدائرة البطريركيّة.
ومن المهامّ الموكلة إليه، تنسيق العلاقات العامّة للبطريركيّة، إدارة أجندة البطريرك وتنظيم مواعيده، ومتابعة الطلبات المقدّمة إلى البطريرك. هذا ويستمرَّ قدس الأب رامي واكيم في عمله كرئيسٍ للديوان البطريركيّ وتبقى من مهامّه أمانة سرّ البطريركيّة وإدارة المراسلات، ومتابعة الملفّات التي توكل إليه.
للتواصل وتحديد المواعيد والمراجعات على الرقم التالي: 70333583 أو البريد الالكتروني: pat.office@melkitepat.org.
أخبار لبنان
يوسف العبسي
يوسف شاهين
التالي
ستريدا جعجع وجوزيف اسحق يقدّمان طلب ترشّحهما للانتخابات النيابية (صور)
لقاء بين عون وسلام... وهذا ما جرى عرضه
السابق
Learn More