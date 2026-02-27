لقاء بين عون وسلام... وهذا ما جرى عرضه

عرض رئيس الجمهورية جوزاف عون مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الأوضاع العامة في البلاد عموما وفي الجنوب والبقاع خصوصا في ضوء الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة.



وتطرقا إلى التحضيرات الجارية لانعقاد المؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي في باريس الشهر المقبل، والإجراءات المتخذة لمعالجة حوادث انهيار المباني في طرابلس وإيواء المتضررين من سكانها وأعمال التدعيم للمباني المهددة بالانهيار.