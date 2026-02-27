حصيلة نهائية للغارات الإسرائيلية على البقاع: شهيدان و29 جريحا

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن "الغارات الإسرائيلية على البقاع يوم أمس أدت في حصيلة نهائية محدثة إلى استشهاد شخصين، من بينهما طفل سوري الجنسية وسيدة، وإصابة 29 مواطناً بجروح، من بين الجرحى 9 أطفال (4 إناث و5 ذكور) و 8 نساء".