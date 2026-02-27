الداخلية تطرح مناقصتين لتأمين لوحات تسجيل آمنة ومكننة مصلحة السيارات

أعلنت وزارة الداخلية والبلديات طرح مناقصتين عموميتين لتأمين لوحات تسجيل آمنة ولمكننة مصلحة تسجيل السيارات والآليات، في خطوة تهدف إلى تحديث الإدارة وتعزيز السلامة المرورية.



وأوضحت الوزارة أن المناقصة الأولى تتعلق بشراء لوحات تسجيل آمنة لصالح المصلحة، فيما تتناول الثانية توريد لوازم وتقديم خدمات مرتبطة بنظام المكننة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الخطة الاستراتيجية للوزارة، الهادفة إلى تسهيل معاملات المواطنين وتطوير الأداء الإداري.

ولفتت إلى أن دفاتر الشروط الخاصة بالمناقصتين أصبحت متاحة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الشراء العام، للاطلاع، اضغط هنا.