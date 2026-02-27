الانتخابات في صلب لقاء "مشروع وطن الإنسان" والرابطة المارونيّة

استقبل رئيس المجلس التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام وفدًا من الرابطة المارونيّة برئاسة الأستاذ مارون الحلو في مقرّ المشروع، بحضور أعضاء المجلس.



تصدّر الملف الانتخابيّ عناوين اللقاء، حيث شدّد افرام على أنّ إجراء الانتخابات وفق القانون الحالي يشكّل "خطيئة سياسيّة"، معتبرًا أنّ ملف اقتراع غير المقيمين تحوّل إلى "فضيحة" في ظلّ غياب الحسم الواضح لآلية تمكينهم من ممارسة حقّهم الدستوريّ، ومؤكّدًا على ضرورة احترام المهل الدستوريّة واستكمال الإجراءات المطلوبة.

من جهّته، أوضح الحلو أنّ الزيارة تأتي في إطار جولات الرابطة على المسؤولين، دعمًا لكلّ مسعى يهدف إلى بناء دولة المؤسّسات وتحديث النظام، ومنوّهًا بانتظام عمل "مشروع وطن الإنسان" وعناوينه الإصلاحيّة.

وكان عرض مشترك لمساعي الرابطة وللملفات التي تحملها، والمواضيع البنيويّة التي عمل عليها مشروع "وطن الإنسان" ولأهدافه ولسلّة القوانين التي قدّمها.

وجرى التأكيد على استمرار التشاور والتنسيق في مختلف القضايا الوطنيّة المطروحة، ومقاربتها بحكمة وبروح مسؤولة، في سبيل دولة مؤسّسات منتجة ورائدة وصاحبة خدمات متفوّقة.