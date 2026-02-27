جابر: نعمل على زيادة الواردات وملاحقة المتهربين لتفعيل الجباية الضريبية بالكامل

أوضح وزير المال ياسين جابر أن المرحلة الماضية شهدت وضع كل المتخلفين عن الدفع على النظام الجمركي، ما أسفر عن تحسّن كبير حيث استجابت العديد من الشركات وغطّت المطلوب منها.



وقال إن الوزارة تعمل على زيادة الواردات وملاحقة المتهربين غير المسجلين، ومن لا يصرح أو لا يدفع ما عليه.

وأضاف: ”نسعي لتوفير الإمكانيات اللازمة للمديرية نظراً للحاجات في مديريات وزارة المالية الناتجة عن هجرة الأكفاء، بهدف تفعيل الجباية الضريبية بشكل كامل“.

في السياق، أشار الوزير جابر إلى أن ضريبة القيمة المضافة تحتوي على إعفاءات عديدة، وأن هناك طرقاً لتفادي التهرب من هذه الضريبة.

ودعا الوزير إلى وضع قانون الفجوة المالية على طاولة النقاش في المجلس النيابي وإقراره في أسرع وقت بعد اكتمال كل النقاش حوله، مشيراً إلى أن إقراره سيساعد لبنان على تحسين الوضع المالي.