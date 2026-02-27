وزارة الاقتصاد: محاضر ضبط بحق ثلاثة من كبار تجار اللحوم والمواشي بسبب الاحتكار ورفع الأسعار

صدر عن المكتب الإعلامي البيان الآتي:بتوجيهات من معالي وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، وضمن الخطة الرقابية المكثّفة لضبط الأسواق وحماية المستهلك، واصلت مديرية حماية المستهلك جولاتها الميدانية على كبار تجار اللحوم والمواشي في عدد من المناطق اللبنانية.وقد أسفرت هذه الجولات عن ضبط ثلاثة من كبار التجار بمخالفات تمثّلت باحتكار بعض الكميات ورفع الأسعار بشكل غير مبرّر، في مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. وعلى الفور، تم تحرير محاضر ضبط بحقهم أصولاً، وسيُصار إلى إحالتهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.ويؤكد معالي الوزير أن الوزارة لن تتهاون مع أي محاولة للاحتكار أو التلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين، وأن حماية القدرة الشرائية تبقى أولوية مطلقة في هذه المرحلة الدقيقة.كما تشدد الوزارة على أنها ستستكمل جولاتها الرقابية بشكل يومي على مختلف القطاعات الحيوية والغذائية والاستهلاكية في المناطق اللبنانية كافة، لضمان انتظام الأسواق ومنع أي مخالفات تحت طائلة اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المخالفين.وتدعو الوزارة جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة أو شكوى تتعلق بالأسعار أو الاحتكار من خلال تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية.لتحميل التطبيق لأجهزة iOS وأندرويد:https://apps.apple.com/app/id6483808579