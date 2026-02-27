الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزارة الاقتصاد: محاضر ضبط بحق ثلاثة من كبار تجار اللحوم والمواشي بسبب الاحتكار ورفع الأسعار

أخبار لبنان
2026-02-27 | 10:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزارة الاقتصاد: محاضر ضبط بحق ثلاثة من كبار تجار اللحوم والمواشي بسبب الاحتكار ورفع الأسعار
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
وزارة الاقتصاد: محاضر ضبط بحق ثلاثة من كبار تجار اللحوم والمواشي بسبب الاحتكار ورفع الأسعار

صدر عن المكتب الإعلامي البيان الآتي:

بتوجيهات من معالي وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، وضمن الخطة الرقابية المكثّفة لضبط الأسواق وحماية المستهلك، واصلت مديرية حماية المستهلك جولاتها الميدانية على كبار تجار اللحوم والمواشي في عدد من المناطق اللبنانية.

وقد أسفرت هذه الجولات عن ضبط ثلاثة من كبار التجار بمخالفات تمثّلت باحتكار بعض الكميات ورفع الأسعار بشكل غير مبرّر، في مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. وعلى الفور، تم تحرير محاضر ضبط بحقهم أصولاً، وسيُصار إلى إحالتهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويؤكد معالي الوزير أن الوزارة لن تتهاون مع أي محاولة للاحتكار أو التلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين، وأن حماية القدرة الشرائية تبقى أولوية مطلقة في هذه المرحلة الدقيقة.

كما تشدد الوزارة على أنها ستستكمل جولاتها الرقابية بشكل يومي على مختلف القطاعات الحيوية والغذائية والاستهلاكية في المناطق اللبنانية كافة، لضمان انتظام الأسواق ومنع أي مخالفات تحت طائلة اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وتدعو الوزارة جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة أو شكوى تتعلق بالأسعار أو الاحتكار من خلال تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية.

لتحميل التطبيق لأجهزة iOS وأندرويد:
https://apps.apple.com/app/id6483808579 
 

أخبار لبنان

الاقتصاد:

محاضر

ثلاثة

اللحوم

والمواشي

الاحتكار

الأسعار

LBCI التالي
هيكل تسلم من ماغرو دعوة رسمية لحضور مؤتمر دعم الجيش وقيم مع موسى نتائج اجتماع القاهرة
وفد من نقابة الفنادق يبحث مع وزيرة السياحة حماية القطاع من المنافسة غير المشروعة للـAirbnb
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2026-02-24

وزارة الاقتصاد: محاضر ضبط بحق 5 مؤسسات كبرى لرفعها الأسعار

LBCI
اقتصاد
2026-02-12

مراقبو وزارة الاقتصاد في النبطية سطروا محاضر ضبط ونبهوا المحال التجارية لعدم الالتزام بالأسعار والقوانين

LBCI
اقتصاد
2026-01-29

أمين سرّ نقابة تجّار المواشي الحيّة يكشف عوامل تدفع أسعار اللحوم إلى الارتفاع في السوق المحلية

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-08

نقابة القصابين وتجار المواشي: استيراد اللحوم الحية تراجع بشكل كبير

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:49

مقدمة النشرة المسائية 27-2-2026

LBCI
أخبار لبنان
12:48

جنبلاط: الحرب بين باكستان وأفغانستان قد تؤدي إلى نتائج غير متوقعة إذا لم يتم التوصل إلى حل ديبلوماسي

LBCI
أخبار لبنان
12:45

يعقوبيان: تقدّمت بمراجعة طعن أمام شورى الدولة لإبطال مرسوم اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص

LBCI
أمن وقضاء
12:26

أطلق النار وفرّ إلى جهة مجهولة على خلفية أفضلية مرور... هذا مصيره

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-25

تدابير سير في عدّة مناطق لبنانية في مناسبات وتواريخ مختلفة

LBCI
أخبار لبنان
05:47

وزير المالية يصدر قرارين بتمديد مهل

LBCI
أخبار لبنان
02:48

إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...

LBCI
أمن وقضاء
04:03

شعبة المعلومات تُلقي القبض على مروّجَي مخدّرات ينشطان في مناطق جبل لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:49

مقدمة النشرة المسائية 27-2-2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:01

اجتماعات لوزير المالية... ماذا في تفاصيلها؟

LBCI
أخبار لبنان
07:05

جابر: نعمل على زيادة الواردات وملاحقة المتهربين لتفعيل الجباية الضريبية بالكامل

LBCI
أخبار لبنان
07:02

باسيل: لبنان يواجه خيارين...

LBCI
أخبار لبنان
06:58

افتتاح غرفة عمليات جديدة وممكننة في مركز مصلحة سكك الحديد في مار مخايل

LBCI
أمن وقضاء
14:40

كانت مخبأة بطريقة تمويه غير مألوفة... ضبط كمية من المعسل المهرّب من قبل ضابطة صيدا

LBCI
رياضة
13:51

ريد بول جامب ان فريز: قفزة وحدة… يا منصة يا مي مثلجة!

LBCI
رياضة
13:41

الأنظار تتجه غداً للقاء القمة في تصفيات كرة السلة الآسيوية الذي يجمع لبنان والسعودية... ماذا عن استعدادات المنتخب اللبناني؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

الحكومة غير متمسّكة بزيادة الـTVA… هذه هي البدائل المطروحة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:07

ارتفاع جديد في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
02:48

إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...

LBCI
حال الطقس
01:28

انحسار الأمطار يترافق مع برد قارس وجليد جبلاً

LBCI
أخبار لبنان
02:21

للمرة الأولى هذه السنة... الثلوج لامست الـ500 متر في عكار

LBCI
أخبار لبنان
03:51

لقاء بين عون وسلام... وهذا ما جرى عرضه

LBCI
رياضة
13:41

الأنظار تتجه غداً للقاء القمة في تصفيات كرة السلة الآسيوية الذي يجمع لبنان والسعودية... ماذا عن استعدادات المنتخب اللبناني؟

LBCI
أخبار دولية
00:43

عراقجي: الجولة الأخيرة من المحادثات مع الولايات المتحدة كانت "الأكثر كثافة حتى الآن"

LBCI
اسرار
23:37

أسرار الصحف 27-2-2026

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More