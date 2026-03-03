الأخبار
حزب الله يعلن استهداف قاعدة رامات دافيد ردًا على الغارات الإسرائيلية على لبنان

أخبار لبنان
2026-03-02 | 23:16
حزب الله يعلن استهداف قاعدة رامات دافيد ردًا على الغارات الإسرائيلية على لبنان
حزب الله يعلن استهداف قاعدة رامات دافيد ردًا على الغارات الإسرائيلية على لبنان

أعلن حزب الله، في بيان، أنه استهدف عند الساعة 05:00 من فجر اليوم الثلاثاء الواقع فيه 3/3/2026 بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضية مواقعَ الرادارات وغرف التحكم في قاعدة رامات دافيد الجوية شمال فلسطين المحتلة.

 

وأوضح أن ذلك جاء ردًّا علىالعدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة، والذي أدّى إلى ارتقاء عشرات الشهداء من الرجال والنساء والأطفال وإصابة العشرات، وإلى تهديم مبانٍ وبنى تحتية مدنية وترويع المدنيين الآمنين وتهجيرهم من بيوتهم“.

 

وأكد أنّالمقاومة الاسلاميّة معنية بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وقد جاء ردّها على مواقعَ عسكرية لا  كما يفعل العدو باستهدافه المدنيين، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة“. 

 

أخبار لبنان

استهداف

قاعدة

رامات

دافيد

الغارات

الإسرائيلية

لبنان

