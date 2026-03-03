استمرار تعليق الدروس والعمل في المعهد الوطني العالي للموسيقى حتى إشعار آخر

تحديثاً للبيان الصادر في تاريخ 2/3/2026 عن رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى هبة القواس بخصوص تعليق الدروس والعمل، أعلنت القواس الآتي: "حرصًا منا على سلامة طلابنا وأساتذتنا وجميع العاملين في المعهد الوطني العالي للموسيقى، ونظرًا للأوضاع الراهنة التي يمرّ بها لبنان وما يرافقها من مخاطر تقرّر ما يلي:

استكمال إقفال المعهد بكل فروعه اليوم الثلاثاء ٣/٣/٢٠٢٦ إلى موعد يعلن عنه لاحقاً، وتعليق الامتحانات على أن يُعاد تقييم الوضع وتحديد مواعيد جديدة لإجرائها وفتح أبواب المعهد".

وأكدت أن ذلك "إجراء احترازي، حفاظاً على سلامة الطلاب والأساتذة الذين يحضرون من مناطق مختلفة، ومراعاةً لظروف النزوح التي يمرّ بها عدد كبير من أهلنا في عدد المناطق".

وقالت: "إنّ هذا القرار يأتي انطلاقًا من مسؤوليتنا تجاه عائلتنا التربوية والفنية والإدارية، وحرصًا على سلامة الجميع في هذه الظروف الدقيقة التي تمرّ بها البلاد. وسيُعلن المعهد لاحقاً عن كافة القرارات عبر بيانات رسمية تصدر عنه. مع تمنياتنا بالسلامة للجميع".