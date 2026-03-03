الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
11
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
11
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
موسى بعد لقاء الخماسية الرئيس عون: نؤيّد قرار الدولة أمس أمّا في ما يتعلق باستمرار "حزب الله"في إطلاق الصواريخ فالمطلوب من الجيش اللبناني التصرّف
أخبار لبنان
2026-03-03 | 03:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
موسى بعد لقاء الخماسية الرئيس عون: نؤيّد قرار الدولة أمس أمّا في ما يتعلق باستمرار "حزب الله"في إطلاق الصواريخ فالمطلوب من الجيش اللبناني التصرّف
انتهى اللقاء بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللجنة الخماسية. وقال السفير المصري في لبنان علاء موسى بعد اللقاء: "تم عرض الأوضاع والمستجدات، ورؤية لبنان لكيفية التعامل معها في ظل الخطر، والعمل على احتواء الأجواء، كما تحدّث معنا عن دور اللجنة الخماسية وآلية العمل لتجنّب المزيد من الأضرار على لبنان، وتناولنا أيضاً عمل الجيش اللبناني في الفترة القادمة، والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الدولة اللبنانية".
اضاف:" أكدنا دعمنا للدولة اللبنانية في هذه المرحلة ودعمنا الكامل لمقررات مجلس الوزراء وشددنا على رفض أي عمل خارج الشرعية اللبنانية والعمل الدبلوماسي هو الملاذ الآمن لحماية أمن واستقرار لبنان والحفاظ على سيادته".
تابع:"نلتزم دعم الجيش اللبناني ونؤكد أنه سيتم عقد المؤتمر لدعم الجيش في فرنسا في الوقت الذي تسمح به الظروف. الجميع مؤيّد لقرار الدولة اللبنانية، أمّا فيما يتعلق باستمرار حزب الله في إطلاق الصواريخ المطلوب من الجيش اللبناني التصرّف حيال هذا الأمر وقد أكد الرئيس عون لنا استمرار تنفيذ الجيش للخطة في مرحلتها الثانية ولا تراجع عنه".
أخبار لبنان
الخماسية
الرئيس
نؤيّد
الدولة
يتعلق
باستمرار
"حزب
الله"في
إطلاق
الصواريخ
فالمطلوب
الجيش
اللبناني
التصرّف
التالي
رئيس جامعة "الكسليك": تنفيذ مقرّرات الحكومة السبيل لوقف مسلسل الحروب
حزب الله يطلق صواريخ على قاعدة نفح في الجولان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:42
عون اكد لـ"الخماسية" أن إطلاق الصواريخ كان من خارج جنوب الليطاني: قرار مجلس الوزراء أمس لا رجوع عنه
أخبار لبنان
04:42
عون اكد لـ"الخماسية" أن إطلاق الصواريخ كان من خارج جنوب الليطاني: قرار مجلس الوزراء أمس لا رجوع عنه
0
آخر الأخبار
02:53
السفير المصري بعد لقاء عون: نؤكد دعم اللجنة الخماسية لقرار الحكومة وضرورة أن يكون قرار السلم والحرب في يد الدولة
آخر الأخبار
02:53
السفير المصري بعد لقاء عون: نؤكد دعم اللجنة الخماسية لقرار الحكومة وضرورة أن يكون قرار السلم والحرب في يد الدولة
0
صحف اليوم
2026-02-06
هذا ما قاله مصدر سياسي بارز في "حزب الله" عن لقاء عون - رعد (الجمهورية)
صحف اليوم
2026-02-06
هذا ما قاله مصدر سياسي بارز في "حزب الله" عن لقاء عون - رعد (الجمهورية)
0
أخبار لبنان
2026-01-12
بعد اجتماع سفراء "الخماسية" مع سلام... ماغرو: ناقشنا المستجدات في ما يتعلق بالإصلاحات وأمن لبنان
أخبار لبنان
2026-01-12
بعد اجتماع سفراء "الخماسية" مع سلام... ماغرو: ناقشنا المستجدات في ما يتعلق بالإصلاحات وأمن لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:14
الرئيس سلام تلقى اتصال دعم من أبوالغيط لمقررات الحكومة
أخبار لبنان
06:14
الرئيس سلام تلقى اتصال دعم من أبوالغيط لمقررات الحكومة
0
أخبار لبنان
06:07
الجيش الإسرائيلي يعلن العمل على إقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان
أخبار لبنان
06:07
الجيش الإسرائيلي يعلن العمل على إقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان
0
أخبار لبنان
06:02
وزير الدفاع الإسرائيلي: أوعزت للجنود بـ"السيطرة" على مواقع جديدة في لبنان
أخبار لبنان
06:02
وزير الدفاع الإسرائيلي: أوعزت للجنود بـ"السيطرة" على مواقع جديدة في لبنان
0
أخبار لبنان
05:56
الأمم المتحدة: نحو 30 ألف نازح على الأقل في لبنان إثر الغارات الإسرائيلية
أخبار لبنان
05:56
الأمم المتحدة: نحو 30 ألف نازح على الأقل في لبنان إثر الغارات الإسرائيلية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:54
الجميّل من بعبدا: ما هذا “العقل المريض” لحزب الله؟...ووقت طرد السفير الإيراني حان
أخبار لبنان
05:54
الجميّل من بعبدا: ما هذا “العقل المريض” لحزب الله؟...ووقت طرد السفير الإيراني حان
0
آخر الأخبار
2026-02-14
الرئيس سعد الحريري في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري: الرئيس الشهيد حي فيكم وكل سنة تعلنون التمسك بنهجه وانتم "المستقبل"
آخر الأخبار
2026-02-14
الرئيس سعد الحريري في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري: الرئيس الشهيد حي فيكم وكل سنة تعلنون التمسك بنهجه وانتم "المستقبل"
0
أخبار لبنان
2026-02-24
إجتماع بين سلام وجابر ورسامني... هذا ما تم عرضه
أخبار لبنان
2026-02-24
إجتماع بين سلام وجابر ورسامني... هذا ما تم عرضه
0
أخبار لبنان
07:08
إنذار إسرائيلي إلى سكان اللبوة وعين بورضاي وحوش الغنم
أخبار لبنان
07:08
إنذار إسرائيلي إلى سكان اللبوة وعين بورضاي وحوش الغنم
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:13
ربيع الأمين للـLBCI: إدارة الصراع في لبنان خاطئة فنحن نحارب الاحتلال بالقوة لا بالعقل… والحزب ساهم في التحرير واخذ لبنان رهينة
أخبار لبنان
04:13
ربيع الأمين للـLBCI: إدارة الصراع في لبنان خاطئة فنحن نحارب الاحتلال بالقوة لا بالعقل… والحزب ساهم في التحرير واخذ لبنان رهينة
0
أخبار دولية
03:51
إسرائيل تعلن بدء العملية البرية داخل الأراضي اللبنانية… إليكم التفاصيل
أخبار دولية
03:51
إسرائيل تعلن بدء العملية البرية داخل الأراضي اللبنانية… إليكم التفاصيل
0
خبر عاجل
02:36
مشاهد للصواريخ التي أُطلقت هذا الصباح من برغز على اسرائيل
خبر عاجل
02:36
مشاهد للصواريخ التي أُطلقت هذا الصباح من برغز على اسرائيل
0
أخبار لبنان
19:13
هبة نصر للـLBCI: إسرائيل حصلت على الضوء الأخضر لتقوم بما تريد أن تقوم به في لبنان لما يسمى "إنهاء المهمّة"... ومطار بيروت خطُّ أحمر من قبل الأميركيين
أخبار لبنان
19:13
هبة نصر للـLBCI: إسرائيل حصلت على الضوء الأخضر لتقوم بما تريد أن تقوم به في لبنان لما يسمى "إنهاء المهمّة"... ومطار بيروت خطُّ أحمر من قبل الأميركيين
0
أخبار لبنان
15:36
إسرائيل عازمة على توسيع هجماتها على لبنان... هذا ما قالته آمال شحادة للـLBCI
أخبار لبنان
15:36
إسرائيل عازمة على توسيع هجماتها على لبنان... هذا ما قالته آمال شحادة للـLBCI
0
أخبار لبنان
14:28
نزوح والاف المواطنين على الطرقات…
أخبار لبنان
14:28
نزوح والاف المواطنين على الطرقات…
0
أخبار لبنان
14:21
كيف يُقرأ دخول حزب الله على خط الحرب الإيرانية الأميركية الإسرائيلية أميركياً؟
أخبار لبنان
14:21
كيف يُقرأ دخول حزب الله على خط الحرب الإيرانية الأميركية الإسرائيلية أميركياً؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
لمن لم يتابع: ماذا حصل في اليوم الثالث من الحرب الإيرانية الأميركية الإسرائيلية؟
تقارير نشرة الاخبار
14:17
لمن لم يتابع: ماذا حصل في اليوم الثالث من الحرب الإيرانية الأميركية الإسرائيلية؟
0
حال الطقس
14:15
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
14:15
إليكم حال الطقس في لبنان...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
11:55
ردًا على سلام... بيان من النائب محمد رعد
خبر عاجل
11:55
ردًا على سلام... بيان من النائب محمد رعد
2
خبر عاجل
06:59
تحذير اسرائيلي لسكان برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت
خبر عاجل
06:59
تحذير اسرائيلي لسكان برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت
3
خبر عاجل
23:21
انذار إسرائيلي الى سكان الحدث: من أجل سلامتكم عليكم إخلاء هذه المباني فورا
خبر عاجل
23:21
انذار إسرائيلي الى سكان الحدث: من أجل سلامتكم عليكم إخلاء هذه المباني فورا
4
خبر عاجل
22:52
انذار اسرائيلي عاجل الى سكان بلدات في الجنوب
خبر عاجل
22:52
انذار اسرائيلي عاجل الى سكان بلدات في الجنوب
5
خبر عاجل
22:47
انذار الى سكان الغبيري وحارة حريك في الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
22:47
انذار الى سكان الغبيري وحارة حريك في الضاحية الجنوبية
6
اقتصاد
02:32
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:32
ارتفاع في أسعار المحروقات...
7
خبر عاجل
19:09
أدرعي لسكان حارة حريك: عليكم اخلاء هذا المبنى وتلك المجاورة له
خبر عاجل
19:09
أدرعي لسكان حارة حريك: عليكم اخلاء هذا المبنى وتلك المجاورة له
8
خبر عاجل
02:36
مشاهد للصواريخ التي أُطلقت هذا الصباح من برغز على اسرائيل
خبر عاجل
02:36
مشاهد للصواريخ التي أُطلقت هذا الصباح من برغز على اسرائيل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More