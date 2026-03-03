رئيس جامعة "الكسليك": تنفيذ مقرّرات الحكومة السبيل لوقف مسلسل الحروب

أكّد رئيس "جامعة الروح القدس - الكسليك" الأب جوزف مكرزل أنّ "المرحلة الدقيقة التي يشهدها لبنان تتطلّب وعيًا وحكمةً وابتعادًا عن الخطاب الطائفي".وقال مكرزل في بيان: "نذكر في صلواتنا من أُرغموا على ترك بيوتهم وقراهم، إذعانًا للتهديدات الإسرائيليّة، إلا أنّنا نؤمن بأنّ الحلّ يكمن في الالتزام بتوجّهات الدولة اللبنانيّة، ونجد أنّ تنفيذ المقرّرات الصادرة عن الحكومة هو السبيل لوقف مسلسل الحروب التي عانى ويعاني منها لبنان، فنتوحّد جميعًا تحت سقف الشرعيّة والدستور والقوانين، ونمضي معًا، طوائف وأحزابًا وزعامات، إلى بناء لبنان القويّ بوحدته وجيشه وبنبذ الطائفيّة، فلا تشعر طائفةٌ بالغبن كما لا تشعر طائفةٌ بفائض قوّة، بل يتساوى جميع اللبنانيّين في إطار دولة عادلة ومحايدة تضع مصلحة لبنان واللبنانيّين فوق أيّ اعتبارٍ آخر".ختم : "نتمنّى أن يَسلم جميع اللبنانيّين، وخصوصًا أفراد أسرة جامعة الروح القدس – الكسليك وطلابها وعائلاتهم، وأن تعود قريبًا الحياة الطبيعيّة إلى الجامعة وإلى سائر المؤسّسات التربويّة، فمن هذه المؤسّسات ننطلق نحو بناء لبنان الغد الذي طال انتظاره، ونحوّل أزمة اليوم إلى فرصة، فرصة سلام بين اللبنانيّين ومع الآخرين، مع الاحتفاظ دومًا بسيادة وطننا".