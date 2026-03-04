إنذار إسرائيلي لسكان قرى جنوبية…

#عاجل ‼️انذار عاجل إلى سكان #لبنان وتحديدًا في القرى المعروضة أسمائها:



🔸 البرامين 🔸 بيت ليف 🔸 ياطر 🔸 كفرا 🔸 صديقين 🔸 زبقين 🔸 جبل البطم 🔸 رشكنانية 🔸 دير عامص 🔸 قانا 🔸 مجدل زون 🔸 الشعيتية 🔸 الرمادية



⭕️ أنشطة حزب الله تجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة ولا ننوي…