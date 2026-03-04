رئيس الجمهورية تلقى اتصالا من نظيره القبرصي مؤكدا الصداقة المتجذرة بين البلدين ورئيس الحكومة الليبية اكد دعم بلاده لاستقرار لبنان

تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس، وجرى عرض للتطورات الأمنية والعسكرية في لبنان والمنطقة، في ضوء المستجدات الراهنة.



وأكد الرئيس القبرصي على الصداقة العميقة التي تجمع بين الشعبين اللبناني والقبرصي والمتجذرة في التاريخ، ذلك ان القواسم المشتركة كثيرة بين البلدين وشعبيهما الصديقين.



كذلك، تلقى الرئيس عون اتصالاً من رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، وتداول معه في التطورات الراهنة، حيث أكد الرئيس الدبيبة على دعم بلاده لسيادة لبنان واستقراره ولمواقف الحكومة اللبنانية في هذا المجال.

