"اليونيفيل": إجلاء عائلتين من تل نحاس بعد تعرضهما لإطلاق نار معاد

أعلنت "اليونيفيل" في بيان، أن "دورية تابعة لها استجابت لنداء استغاثة في منطقة تل نحاس، حيث عملت على إجلاء سيدة وابنها من منزلهما بعد تعرضهما لإطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي المتوغل في المحلة بهدف الترهيب، مع إنذارهما بعدم مغادرة المنزل. وتم نقلهما من المكان، وهما في حال جيدة".



وأشارت إلى أن "الدورية تولت أيضا إجلاء عائلة سورية مؤلفة من تسعة أفراد تضم الأب والأم وسبعة أولاد، من منزل آخر في المحلة نفسها، بعدما أُطلقت النار على دراجتهم النارية ومنعوا من مغادرة المنزل".



واعتبرت أن "هذه الخطوة تأتي في سياق تدخلات متكررة لليونيفيل لمساندة أهالي البلدات الجنوبية وتقديم المساعدة الممكنة عند الضرورة".

