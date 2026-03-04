رجي اتصل بنظيره الإماراتي متضامنا وتلقى رسالة دعم من الاتحاد الأوروبي

أجرى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نقل خلاله "استنكار لبنان الشديد إزاء الاعتداءات التي طالت سيادة دولة الإمارات وأمنها"، مؤكدا أن "لبنان يقف إلى جانب أشقائه الإماراتيين تماما، كما وقفت الإمارات دوما إلى جانبه".



وأكد أن "وضع كل إمكاناته المتواضعة في سبيل الشعب الإماراتي الصديق".



من جهته، أبدى الوزير الإماراتي "اهتمامه بالوضع في لبنان"، مستفسرا عن "آخر المستجدات"، مؤكدا أن "بلاده مستعدة لتقديم كل دعم ممكن لإعادة الاستقرار إلى الأراضي اللبنانية".



وتلقى الوزير رجي رسالة من مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط والخليج دوبرافكا سويتشا، أعربت فيها عن "تضامنها الكامل مع لبنان"، متمنية له "التغلب على التحديات الراهنة، كما تجاوز في الماضي محنا لا تقل صعوبة".



وشددت على "ضرورة العمل في هذه الظروف الصعبة لتعميق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان".



كما تلقى الوزير رجي اتصالا تضامنيا من وزير خارجية سريلانكا فيجيثا هيراث.