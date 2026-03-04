الأخبار
مرقص: بيان إضافي للمواطنين وتحرّك بالتعاون مع اليونسكو والصليب الأحمر الدولي لمكافحة الأخبار الزائفة

أخبار لبنان
2026-03-04 | 10:30
مرقص: بيان إضافي للمواطنين وتحرّك بالتعاون مع اليونسكو والصليب الأحمر الدولي لمكافحة الأخبار الزائفة
مرقص: بيان إضافي للمواطنين وتحرّك بالتعاون مع اليونسكو والصليب الأحمر الدولي لمكافحة الأخبار الزائفة

صدر عن وزير الإعلام بول مرقص البيان الآتي: "أمام ظروف الحرب الدقيقة التي يمرّ بها لبنان، وما يرافقها من تحديات أمنية وإنسانية وضغوط نفسية على المواطنين، تجلّت في الساعات الأخيرة في تنامي التحذيرات المضلّلة والصور والأخبار المفبركة، يدعو وزير الإعلام، عطفاً على بياناته السابقة، جميع اللبنانيين ووسائل الإعلام، ومستخدمي منصّات التواصل الاجتماعي، إلى التحلّي بأقصى درجات اليقظة في التعامل مع الأخبار والمعلومات المتداولة. ويدعو إلى التنبه للانجرار وراء الشائعات أو إعادة نشر الأخبار غير المؤكدة، خصوصاً تلك التي تنتشر سريعاً عبر الفضاء الرقمي دون الاستناد إلى مصادر واضحة وموثوق بها. فالمعلومات المضلّلة لا تكتفي بتشويه الوقائع، بل تسهم في تعميم القلق وإرباك المواطنين وإضعاف التماسك الاجتماعي في لحظة تتطلّب أعلى درجات الوعي. إنّ الالتزام بالتدقيق قبل النشر، والرجوع إلى البيانات الرسمية والى الجهات المختصة، يشكّلان واجباً وطنياً وأخلاقياً على حدّ سواء. فالكلمة مسؤولية، والخبر أمانة، وأي تهاون في تحرّي الحقيقة قد تنتج عنه تداعيات خطيرة على السلم والاستقرار العام. وفي هذا الإطار، باشرت وزارة الإعلام وبالتعاون مع المنظمات الدولية، تفعيل قسم التدقيق الاعلامي (fact check) بالوزارة بالتعاون مع المكتب الإقليمي لليونسكو UNESCO، وإعداد حملات توعية لاسيما بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ICRC على وسائل الإعلام المرئية، ومنها تلفزيون لبنان الذي باشر بعرضها. ولذلك يطلب وزير الإعلام من وسائل الإعلام كافة المرئية والمسموعة والمكتوبة، النشر عبر منصاتها وشاشاتها، حملات التوعية الصادرة عن وزارة الاعلام مع الشركاء الدوليين، دعماً لجهود الحدّ من الأخبار الزائفة وتعزيز ثقافة التحقّق والمسؤولية الإعلامية".

أخبار لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-26

بيان حكومي عراقي: نؤكد أهمية استمرار التعاون مع التحالف الدولي بملف السجناء واضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته

LBCI
صحف اليوم
2026-01-30

بيان السفارة الأميركية يثير هواجس الأوساط السياسية (الأخبار)

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-16

الوزير مرقص: مجلس الوزراء أقر ٦ رواتب إضافية للعسكريين وألغى الرسم المُحتسب على مادة المازوت

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-08

بيان توضيحي للمالية بشأن إخضاع أرباح عمليات صيرفة للضريبة الإستثنائية الإضافية والمهلة المحددة للتصريح والتسديد

LBCI
أمن وقضاء
01:49

هكذا يبدو الوضع في مرجعيون

LBCI
أمن وقضاء
01:46

الصورة صباحًا بعد الإستهدافات الإسرائيلية لبيروت

LBCI
أمن وقضاء
01:40

بعد التحذير الإسرائيلي... هذه الأجواء من صور

LBCI
أخبار لبنان
01:04

هاني تفقد مراكز وزارة الزراعة وأكد أولوية حماية الثروة الحيوانية واستمرارية العمل الزراعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-24

إسرائيل تهدد بضرب البنى التحتية في لبنان إذا هاجمها حزب الله في حال مواجهة بين إيران والولايات المتحدة

LBCI
آخر الأخبار
09:28

وزير خارجية الصين: يجب التنديد بالهجمات على المدنيين والأهداف غير العسكرية

LBCI
أخبار دولية
2026-03-02

مصدر لـ أ.ف.ب: الجيش السعودي يرفع مستوى جاهزيته بعد استهداف مصفاة رأس تنورة

LBCI
آخر الأخبار
09:28

وزير خارجية الصين: الصين سترسل مبعوثها الخاص المعني بقضية الشرق الأوسط إلى دول المنطقة للقيام بجهود وساطة

LBCI
أمن وقضاء
01:49

هكذا يبدو الوضع في مرجعيون

LBCI
أمن وقضاء
01:46

الصورة صباحًا بعد الإستهدافات الإسرائيلية لبيروت

LBCI
أمن وقضاء
01:40

بعد التحذير الإسرائيلي... هذه الأجواء من صور

LBCI
أمن وقضاء
01:01

دمار كبير جراء الغارات الإسرائيلية في النبطية... هذه الصورة

LBCI
حال الطقس
14:00

عودة الاستقرار مع استمرار الطقس البارد

LBCI
أمن وقضاء
13:49

مدرسة بلا دروس… قصص الألم والأمل في مراكز النزوح

LBCI
أمن وقضاء
13:47

مجزرة بعلبك تسفر عن شهداء بينهم 4 أطفال… آخر التطورات

LBCI
أمن وقضاء
13:45

دون سابق إنذار... غارة عنيفة على مؤسسة توليد كهرباء في صور وعدد من الجرحى

LBCI
أمن وقضاء
13:42

النبطية تتعرض لغارات عنيفة مساءً… إليكم الصورة على الأرض

LBCI
خبر عاجل
04:23

كاميرا الـLBCI توثق الأضرار في الفندق المستهدف في بعبدا... وصاحبه يؤكد ألا وجود لأي شخص إيراني

LBCI
أخبار لبنان
13:24

الجيش الاسرائيلي ينشر صورًا أولية وفيديو من نقاط توغّله في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
02:44

معلومات الـLBCI: القاضية ميرنا بيضا اصدرت قرارًا بإخلاء قصر العدل في بعبدا بعد اتصال ورد لأحد قاطني مبنى مجاور له يقع قرب مبنى السفارة التركية القديم ولم يعرف بعد مصدر الإتصال

LBCI
خبر عاجل
03:06

أدرعي يوجه انذارا جديدا الى سكان حارة حريك

LBCI
أخبار لبنان
16:56

وزارة الدفاع السورية للـLBCI: انتشار القوات على الحدود مع لبنان إجراء أمني روتيني لضبط الحدود وليس تصعيداً عسكرياً

LBCI
أمن وقضاء
07:06

الأمن العام يحذّر اللبنانيين من حساب Mossad Arabic على إنستغرام

LBCI
أخبار لبنان
14:52

ثلاثة عناوين رئيسية لجولة تيمور جنبلاط على الرؤساء والقوى السياسية

LBCI
أخبار لبنان
03:20

استمرار إقفال الجامعة اللبنانية حتى مساء الأحد المقبل

