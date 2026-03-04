الأخبار
الرئيس عون تلقى اتصالاً من الرئيس ماكرون واستقبل السفير الاميركي
أخبار لبنان
2026-03-04 | 10:45
الرئيس عون تلقى اتصالاً من الرئيس ماكرون واستقبل السفير الاميركي
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عصر اليوم في قصر بعبدا، السفير الاميركي في لبنان ميشال عيسى وعرض معه الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، في ضوء التطورات الأمنية المستجدة.
وطلب منه تدخل الولايات المتحدة الأميركية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.
وفي اطار التشاور المستمر بين الرئيس عون ونظيره الفرنسي، تلقى رئيس الجمهورية اتصالاً عصر اليوم من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وتشاور معه في التطورات الأمنية الراهنة، حيث شدد رئيس الجمهورية على تدخل فرنسا لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.
