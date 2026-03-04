قائد الجيش عرض مع باسيل المستجدات في لبنان والمنطقة

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه، في اليرزة، رئيس "تكتل لبنان القوي" النائب جبران باسيل على رأس وفد من التكتل، وتناول البحث آخر المستجدات في لبنان والمنطقة.وأكد باسيل "تضامنه مع الإجراءات التي يقوم بها الجيش، في ظل المرحلة الحساسة الراهنة".