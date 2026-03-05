إتصال بين الرئيس الفرنسي ورئيس مجلس النواب... بري: تداولت معه بإقتراحات عديدة

جرى إتصال بين رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون ورئيس مجلس النواب نبيه تناولا فيه الوضع الداهم جراء العدوان الاسرائيلي على لبنان وما استجد في الضاحية الجنوبية لبيروت وتفريغها من سكانها، وان هذا الامر يشكل خطراً حقيقياً على لبنان.



وأشار الرئيس بري إلى أنه تداول مع الرئيس الفرنسي بإقتراحات عديدة من شأنها أن توقف هذا الأمر، وكعادته الرئيس ماكرون أبدى كل إهتمام بالاقتراحات وكل استعداد للقيام بالاتصالات اللازمة وإرسال المساعدات على وجه السرعة إلى لبنان.





