الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
السبع
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اجتماع استثنائي للهيئة العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز... جنبلاط: لا لحرب الآخرين على أرضنا

أخبار لبنان
2026-03-05 | 11:28
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اجتماع استثنائي للهيئة العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز... جنبلاط: لا لحرب الآخرين على أرضنا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
اجتماع استثنائي للهيئة العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز... جنبلاط: لا لحرب الآخرين على أرضنا

عُقد في دار طائفة الموحدين الدروز، اجتماع استثنائي موسع للهيئة العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز، بدعوة من شيخ العقل سامي أبي المنى وحضور الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ومشاركة فعاليات سياسية واجتماعية ودينية، وذلك لمتابعة تطورات الحرب الأخيرة التي تشنها إسرائيل على لبنان في ظل الأوضاع الإقليمية السائدة. 

وخلال الاجتماع، قال جنبلاط: "إذا استمرّت المواجهات قد نصل إلى حرب عالميّة ثالثة التي هي حرب نفوذ ومصالح ولا نملك أي تأثير على مجريات الأمور إلّا الوحدة الوطنيّة والتضامن والصبر والحوار الدائم". وأضاف: "ليس هناك مأوى لجميع اللبنانيّين إلّا لبنان الكبير الذي أرساه آنذاك الانتداب الفرنسي، وبالرّغم من الموازين الدوليّة نشكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على رفضه للعدوان وشجبه". 

وتابع: "لا لحرب الآخرين على أرضنا فأهل الجنوب والضاحية وجميع اللبنانيّين يدفعون قرارات أتت من إيران". وشدد على أن تغيير الطائف جريمة، قائلا: "نحن متمسكون به ونبحث في كيفية استكماله، كما سمعت من رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام". 

وفي السياق، أكد جنبلاط التضامن مع "أهلنا اللبنانيين في كل مكان في هذه المحنة الكبرى"، داعياً إلى تكثيف الإغاثة والتواصل مع كل المرجعيات السياسية والدينية من أجل الصمود.

كما أكد جنبلاط تضامنه مع الدول العربية التي تنهال عليها الصواريخ، وفق تعبيره، وهي ليست المسؤولة عن الحرب الكبرى بل حاولت ولم تستطع إيقاف الحرب. 

إلى ذلك، أيد جنبلاط كل قرارات الحكومة، لافتاً إلى أن بعض القرارات لا يمكننا تنفيذها لكن الشرعية اليوم تمتاز بقراراتها.

وذكر جنبلاط بما قاله في السابق، أنّ "المحنة كبرى لكن شعبنا كبير وسنجتاز هذه المحنة".

من جهته، قال شيخ العقل: "نشجب العدوان على لبنان والتمادي على الاراضي اللبنانية وندعو الى وضع الامكانيات المتاحة بتصرف الدولة والوقوف الى جانب الجيش".

أخبار لبنان

سامي أبي المنى

وليد جنبلاط

حرب

LBCI التالي
نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات: نطمئن إلى استقرار سوق الدواء وندعم الدولة في سعيها لحماية المرافق الحيوية وضمان استمرار الإمدادات
إتصال بين الرئيس الفرنسي ورئيس مجلس النواب... بري: تداولت معه بإقتراحات عديدة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
09:28

وليد جنبلاط: التضامن والصبر والحوار الدائم مع كل شركائنا في الوطن والتمسّك بـاتفاق الطائف ولبنان الكبير ونشكر ماكرون ولا لحروب الاخرين على أرضنا

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-01

اجتماع استثنائي للمجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا برئاسة عون...

LBCI
اقتصاد
06:25

وزير الاقتصاد يدعو المجلس الوطني لسياسة الأسعار الى اجتماع استثنائي الجمعة

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-13

جنبلاط: هناك محاولات خبيثة لفرض انعزال درزي تأتي رياحه من اسرائيل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

جلسة الاثنين للحسم: التمديد لمجلس النواب لسنتين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:24

اليوم السادس من الحرب الإيرانية-الإسرائيلية-الأميركية: إيران تصل الى أذربيجان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

الحرس الثوري ممنوع في لبنان... والإيرانيون بحاجة لتأشيرة للدخول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

التهجير القسري بين عجز الدولة والضغوطات المناطقية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
13:00

نقولا معوض بعد التطورات الأخيرة: "إلى متى؟"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

أزمة مضيق هرمز تربك سوق الغاز العالمي

LBCI
خبر عاجل
16:23

غارة اسرائيلية جديدة تستهدف الضاحية

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-11

وزير الصحة أطلق التغطية الإستشفائية للجلطة الدماغية: سيتم الإعلان عن تغطية المزيد من العمليات الجراحية تباعاً

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

جلسة الاثنين للحسم: التمديد لمجلس النواب لسنتين

LBCI
حال الطقس
14:27

عودة الاستقرار مع استمرار الطقس البارد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

أزمة مضيق هرمز تربك سوق الغاز العالمي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:24

اليوم السادس من الحرب الإيرانية-الإسرائيلية-الأميركية: إيران تصل الى أذربيجان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

الحرس الثوري ممنوع في لبنان... والإيرانيون بحاجة لتأشيرة للدخول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

التهجير القسري بين عجز الدولة والضغوطات المناطقية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

بعد التحذير للضاحية الجنوبية... الأنظار تتجه للموقف الأميركي وهبة نصر تؤكد: السلطات اللبنانية تعرف ما هو مطلوب منها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

في البقاع... حركة ناشطة عند نقطة المصنع وازدحام على طريق ضهر البيدر جراء النزوح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

النبطية شهدت يوما قاسيا من الضربات... اليكم التفاصيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
07:35

انذار عاجل لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت: قوموا باخلاء بيوتكم فورًا!

LBCI
خبر عاجل
13:09

انذار عاجل إلى سكان دورس وبريتال ومجدلون

LBCI
أمن وقضاء
05:58

الـLBCI عند نقطة المصنع... والمشهد مختلف اليوم

LBCI
خبر عاجل
06:15

طيران الشرق الأوسط: هذه رحلات الشركة ليوم الجمعة 6 آذار

LBCI
أخبار لبنان
02:33

شهيدان في الغارة الاسرائيلية التي استهدفت سيارة على طريق زحلة

LBCI
أمن وقضاء
01:46

الصورة صباحًا بعد الإستهدافات الإسرائيلية لبيروت

LBCI
خبر عاجل
13:22

السيد: فتح المدارس والجامعات الرسمية كمراكز إيواء وندعو النازحين للتوجه إلى الشمال وعكار والبقاع

LBCI
أخبار لبنان
11:19

إتصال بين الرئيس الفرنسي ورئيس مجلس النواب... بري: تداولت معه بإقتراحات عديدة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More