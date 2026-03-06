الأخبار
سلام: لبنان كله ضحيّة..
أخبار لبنان
2026-03-06 | 04:30
سلام: لبنان كله ضحيّة..
اكد رئيس الحكومة نواف سلام أمام سفراء الدول العربية والأجنبية ان "قرار الحرب والسّلم يجب أن يبقى بيد الدولة ونواصل العمل مع كافة شركائنا الدوليين لوقف العدوان الإسرائيلي".
ولفت الى ان "جزءًا من اللبنانيين يدفع ثمناً باهظاً ولكن كلّ لبنان هو ضحيّة وسنستمرّ بقرار حصريّة السلاح لمصلحة اللبنانيين".
أخبار لبنان
لبنان
ضحيّة..
التالي
بوصعب: هناك إجماع من النواب على التمديد للمجلس النيابيّ والتّمديد لسنتَيْن مبرّر
المدينة الرياضية تتحضر لاستقبال النازحين
السابق
