بوصعب: هناك إجماع من النواب على التمديد للمجلس النيابيّ والتّمديد لسنتَيْن مبرّر

أشار نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس الى ان: "هناك إجماع من كل النواب على التمديد للمجلس النيابي والتّمديد لسنتَيْن مبرّر".



وقال:" برّي وافق على عقد جلسة يوم الاثنين لطرح 3 اقتراحات قوانين للتمديد للمجلس النيابي".



ولفت الى ان "قانون الانتخاب الحالي أثبت أنّه يتضمّن مشاكل كثيرة ويمكن خلال سنتَيْن تعديله ولا شيء ينفعنا سوى تطبيق دستور الطائف كاملاً".

