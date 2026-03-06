الأخبار
وقفة تضامنية لأبناء قرى مرجعيون تأكيداً للتمسك بالأرض والبقاء في القرى
أخبار لبنان
2026-03-06 | 06:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
وقفة تضامنية لأبناء قرى مرجعيون تأكيداً للتمسك بالأرض والبقاء في القرى
نفّذ أهالي القرى المسيحية في قضاء مرجعيون وقفة تضامنية أمام كنيسة سيدة الخلاص في جديدة مرجعيون، عبّروا خلالها عن "وحدتهم وتمسّكهم بأرضهم وجذورهم في ظلّ الأحداث الخطيرة التي تشهدها المنطقة. وأكد المشاركون إصرارهم على البقاء في قراهم مهما بلغت التضحيات، معتبرين أن النزوح يشكّل الخطر الأكبر الذي يهدد وجودهم وحياتهم في هذه الأرض."
وشارك في الوقفة خادم رعية مرجعيون المارونية الخوري حنا الخوري، وخادم رعية مرجعيون للروم الأرثوذكس الخوري فيليب العقلة، والقس فؤاد أنطون، وخادم رعية القليعة المارونية الخوري بيار الراعي، إلى جانب حشد من أبناء جديدة مرجعيون والقرى المجاورة، ولا سيما القليعة، دير ميماس، برج الملوك، إبل السقي وغيرها.
وشدّد رجال الدين في كلماتهم على أهمية الوحدة والتضامن بين أبناء المنطقة، داعين إلى التماسك في مواجهة التحديات والأخطار، والبقاء في القرى والدفاع عنها وحمايتها، وعدم السماح لأيّ شخص غريب عن المنطقة بالدخول إليها في هذه الظروف الحساسة.
وفي كلمته، قال الخوري حنا الخوري إن أبناء جديدة مرجعيون والبويضة ومحيطها هم “أبناء الحياة والإيمان بالله والوطن”، مشيراً إلى أن دعوتهم الدائمة هي للعيش بالمحبة والفرح والسلام مع جميع أبناء لبنان. واستذكر المراحل الصعبة التي مرّت بها المنطقة، من جائحة كورونا إلى الأزمة الاقتصادية، وصولاً إلى الحرب الأخيرة التي تركت آثاراً قاسية على الأهالي ومنازلهم.
وأضاف أن مدينة جديدة مرجعيون لطالما كانت “مدينة العلماء والأطباء والمثقفين، ومدينة المدارس والمستشفى والصليب الأحمر، ومدينة الأعياد والحياة”، إلا أن ما تشهده اليوم يضع حياة أبنائها ومستقبلهم أمام تحديات كبيرة.
وأكد أن الأهالي يعيشون اليوم حالة دقيقة تشبه “المريض في العناية الفائقة”، ما يستدعي مزيداً من العناية والمسؤولية والتكاتف، مشدداً على ضرورة حماية البيوت والقرى والحفاظ على خصوصيتها في ظل الظروف الصعبة.
وختم مؤكداً تمسّك الأهالي بأرضهم قائلاً: “من هنا لن نرحل، والقيامة حاضرة مع ملك المجد يسوع المسيح”، معتبراً أن أبواب البلدة وقلوب أبنائها ستبقى مفتوحة للجميع عندما تنقشع هذه المرحلة الصعبة.
كما ألقى كلمات كل من الخوري فيليب العقلة والخوري بيار الراعي والقس فؤاد أنطون، شدّدوا فيها على الصبر وتحمل المسؤولية في هذه المرحلة، وعلى ضرورة مواجهة الأخطار بروح التضامن والمحبة بين أبناء المنطقة.
أخبار لبنان
مقالات ذات صلة
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-18
وقفة تضامنية في النبطية للمطالبة بالإفراج عن الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-18
وقفة تضامنية في النبطية للمطالبة بالإفراج عن الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية
أخبار لبنان
2026-02-09
قداس مار مارون بلا موسيقى وتشريفات تضامنا مع معاناة أبناء طرابلس وتعاطفا مع أبناء الجنوب
أخبار لبنان
2026-02-09
قداس مار مارون بلا موسيقى وتشريفات تضامنا مع معاناة أبناء طرابلس وتعاطفا مع أبناء الجنوب
آخر الأخبار
2026-02-08
رئيس اتحاد بلديات مرجعيون خلال استقباله نواف سلام في سراي مرجعيون: هذه القرى وسكانها هم جزء أساسي من الدولة التي من واجبها اليوم النظر بجدية الى حاجات هذه المنطقة وسكانها
آخر الأخبار
2026-02-08
رئيس اتحاد بلديات مرجعيون خلال استقباله نواف سلام في سراي مرجعيون: هذه القرى وسكانها هم جزء أساسي من الدولة التي من واجبها اليوم النظر بجدية الى حاجات هذه المنطقة وسكانها
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-25
وقفة تضامنية مع أهالي الأسرى في السجون الاسرائيلية… والحزب عاتبٌ على الدولة
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-25
وقفة تضامنية مع أهالي الأسرى في السجون الاسرائيلية… والحزب عاتبٌ على الدولة
أخبار لبنان
16:22
اتصال هاتفيّ بين جنبلاط والشرع: للتنسيق والتفاعل بين الحكومتين
أخبار لبنان
16:22
اتصال هاتفيّ بين جنبلاط والشرع: للتنسيق والتفاعل بين الحكومتين
حال الطقس
14:15
استقرار اليوم... منخفض جوي السبت
حال الطقس
14:15
استقرار اليوم... منخفض جوي السبت
تقارير نشرة الاخبار
14:11
المجلس النيابيّ باقٍ…
تقارير نشرة الاخبار
14:11
14:11
المجلس النيابيّ باقٍ…
تقارير نشرة الاخبار
14:03
الحرب قد تستمر أسابيع عدة فقط
تقارير نشرة الاخبار
14:03
14:03
الحرب قد تستمر أسابيع عدة فقط
خبر عاجل
2026-03-03
مشاهد للصواريخ التي أُطلقت هذا الصباح من برغز على اسرائيل
خبر عاجل
2026-03-03
مشاهد للصواريخ التي أُطلقت هذا الصباح من برغز على اسرائيل
آخر الأخبار
14:40
الوكالة الوطنية: شهيدان في غارة استهدفت قلويه
آخر الأخبار
14:40
الوكالة الوطنية: شهيدان في غارة استهدفت قلويه
أخبار دولية
08:27
المستشار الألماني يحذر من انهيار إيران ومن موجة هجرة خارج السيطرة
أخبار دولية
08:27
المستشار الألماني يحذر من انهيار إيران ومن موجة هجرة خارج السيطرة
أخبار لبنان
07:07
مؤسسة مخزومي وزّعت آلاف المواد الإغاثية الضرورية على العائلات النازحة
أخبار لبنان
07:07
مؤسسة مخزومي وزّعت آلاف المواد الإغاثية الضرورية على العائلات النازحة
حال الطقس
14:15
استقرار اليوم... منخفض جوي السبت
حال الطقس
14:15
استقرار اليوم... منخفض جوي السبت
تقارير نشرة الاخبار
14:11
المجلس النيابيّ باقٍ…
تقارير نشرة الاخبار
14:11
14:11
المجلس النيابيّ باقٍ…
تقارير نشرة الاخبار
14:07
النفط يرتفع والغاز يواجه صدمة عالمية
تقارير نشرة الاخبار
14:07
14:07
النفط يرتفع والغاز يواجه صدمة عالمية
تقارير نشرة الاخبار
14:04
سبب اصرار ايران على استهداف قطر وامكان رد الدوحة عليها...
تقارير نشرة الاخبار
14:04
14:04
سبب اصرار ايران على استهداف قطر وامكان رد الدوحة عليها...
تقارير نشرة الاخبار
14:03
الحرب قد تستمر أسابيع عدة فقط
تقارير نشرة الاخبار
14:03
14:03
الحرب قد تستمر أسابيع عدة فقط
تقارير نشرة الاخبار
14:01
رمضان من مراكز الايواء!
تقارير نشرة الاخبار
14:01
14:01
رمضان من مراكز الايواء!
تقارير نشرة الاخبار
14:00
اسرائيل تتحكم بمصير سكان الضاحية...
تقارير نشرة الاخبار
14:00
14:00
اسرائيل تتحكم بمصير سكان الضاحية...
تقارير نشرة الاخبار
13:58
الغارات على صور مستمرة... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:58
13:58
الغارات على صور مستمرة... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:45
النبطية عاشت منذ ساعات الصباح الأولى إعتداءات طالت عدداً من بلداتها... هكذا تبدو الصورة
تقارير نشرة الاخبار
13:45
13:45
النبطية عاشت منذ ساعات الصباح الأولى إعتداءات طالت عدداً من بلداتها... هكذا تبدو الصورة
أمن وقضاء
02:03
إرتفاع بأسعار المحروقات
أمن وقضاء
02:03
إرتفاع بأسعار المحروقات
أمن وقضاء
00:30
وضع النازحين في ساحة الشهداء صباح اليوم...
أمن وقضاء
00:30
وضع النازحين في ساحة الشهداء صباح اليوم...
أخبار لبنان
12:39
وحدة ادارة الكوارث تدعو النازحين لتسجيل بياناتهم الشخصيّة ومكان تواجدهم لضمان وصول المساعدات الاجتماعية
أخبار لبنان
12:39
وحدة ادارة الكوارث تدعو النازحين لتسجيل بياناتهم الشخصيّة ومكان تواجدهم لضمان وصول المساعدات الاجتماعية
خبر عاجل
08:08
الجيش الإسرائيلي إلى كل من يملك حساباً في "القرض الحسن": إسحب أموالك
خبر عاجل
08:08
الجيش الإسرائيلي إلى كل من يملك حساباً في "القرض الحسن": إسحب أموالك
أمن وقضاء
02:23
مشهد النزوح على كورنيش الرملة البيضاء…
أمن وقضاء
02:23
مشهد النزوح على كورنيش الرملة البيضاء…
أمن وقضاء
03:09
"قوى الأمن" تنعى شهيداً..
أمن وقضاء
03:09
"قوى الأمن" تنعى شهيداً..
أخبار لبنان
08:44
رحلات "الشرق الاوسط" ليوم الأحد 8 آذار وصباح الاثنين 9 آذار
أخبار لبنان
08:44
رحلات "الشرق الاوسط" ليوم الأحد 8 آذار وصباح الاثنين 9 آذار
خبر عاجل
06:11
شركة طيران الشرق الأوسط: رحلات الشركة ليوم السبت 7 آذار
خبر عاجل
06:11
شركة طيران الشرق الأوسط: رحلات الشركة ليوم السبت 7 آذار
