وقفة تضامنية لأبناء قرى مرجعيون تأكيداً للتمسك بالأرض والبقاء في القرى

نفّذ أهالي القرى المسيحية في قضاء مرجعيون وقفة تضامنية أمام كنيسة سيدة الخلاص في جديدة مرجعيون، عبّروا خلالها عن "وحدتهم وتمسّكهم بأرضهم وجذورهم في ظلّ الأحداث الخطيرة التي تشهدها المنطقة. وأكد المشاركون إصرارهم على البقاء في قراهم مهما بلغت التضحيات، معتبرين أن النزوح يشكّل الخطر الأكبر الذي يهدد وجودهم وحياتهم في هذه الأرض."

وشارك في الوقفة خادم رعية مرجعيون المارونية الخوري حنا الخوري، وخادم رعية مرجعيون للروم الأرثوذكس الخوري فيليب العقلة، والقس فؤاد أنطون، وخادم رعية القليعة المارونية الخوري بيار الراعي، إلى جانب حشد من أبناء جديدة مرجعيون والقرى المجاورة، ولا سيما القليعة، دير ميماس، برج الملوك، إبل السقي وغيرها.

وشدّد رجال الدين في كلماتهم على أهمية الوحدة والتضامن بين أبناء المنطقة، داعين إلى التماسك في مواجهة التحديات والأخطار، والبقاء في القرى والدفاع عنها وحمايتها، وعدم السماح لأيّ شخص غريب عن المنطقة بالدخول إليها في هذه الظروف الحساسة.

وفي كلمته، قال الخوري حنا الخوري إن أبناء جديدة مرجعيون والبويضة ومحيطها هم “أبناء الحياة والإيمان بالله والوطن”، مشيراً إلى أن دعوتهم الدائمة هي للعيش بالمحبة والفرح والسلام مع جميع أبناء لبنان. واستذكر المراحل الصعبة التي مرّت بها المنطقة، من جائحة كورونا إلى الأزمة الاقتصادية، وصولاً إلى الحرب الأخيرة التي تركت آثاراً قاسية على الأهالي ومنازلهم.

وأضاف أن مدينة جديدة مرجعيون لطالما كانت “مدينة العلماء والأطباء والمثقفين، ومدينة المدارس والمستشفى والصليب الأحمر، ومدينة الأعياد والحياة”، إلا أن ما تشهده اليوم يضع حياة أبنائها ومستقبلهم أمام تحديات كبيرة.

وأكد أن الأهالي يعيشون اليوم حالة دقيقة تشبه “المريض في العناية الفائقة”، ما يستدعي مزيداً من العناية والمسؤولية والتكاتف، مشدداً على ضرورة حماية البيوت والقرى والحفاظ على خصوصيتها في ظل الظروف الصعبة.

وختم مؤكداً تمسّك الأهالي بأرضهم قائلاً: “من هنا لن نرحل، والقيامة حاضرة مع ملك المجد يسوع المسيح”، معتبراً أن أبواب البلدة وقلوب أبنائها ستبقى مفتوحة للجميع عندما تنقشع هذه المرحلة الصعبة.

كما ألقى كلمات كل من الخوري فيليب العقلة والخوري بيار الراعي والقس فؤاد أنطون، شدّدوا فيها على الصبر وتحمل المسؤولية في هذه المرحلة، وعلى ضرورة مواجهة الأخطار بروح التضامن والمحبة بين أبناء المنطقة.