الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
السبع
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وقفة تضامنية لأبناء قرى مرجعيون تأكيداً للتمسك بالأرض والبقاء في القرى

أخبار لبنان
2026-03-06 | 06:19
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وقفة تضامنية لأبناء قرى مرجعيون تأكيداً للتمسك بالأرض والبقاء في القرى
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
وقفة تضامنية لأبناء قرى مرجعيون تأكيداً للتمسك بالأرض والبقاء في القرى

نفّذ أهالي القرى المسيحية في قضاء مرجعيون وقفة تضامنية أمام كنيسة سيدة الخلاص في جديدة مرجعيون، عبّروا خلالها عن "وحدتهم وتمسّكهم بأرضهم وجذورهم في ظلّ الأحداث الخطيرة التي تشهدها المنطقة. وأكد المشاركون إصرارهم على البقاء في قراهم مهما بلغت التضحيات، معتبرين أن النزوح يشكّل الخطر الأكبر الذي يهدد وجودهم وحياتهم في هذه الأرض."
وشارك في الوقفة خادم رعية مرجعيون المارونية الخوري حنا الخوري، وخادم رعية مرجعيون للروم الأرثوذكس الخوري فيليب العقلة، والقس فؤاد أنطون، وخادم رعية القليعة المارونية الخوري بيار الراعي، إلى جانب حشد من أبناء جديدة مرجعيون والقرى المجاورة، ولا سيما القليعة، دير ميماس، برج الملوك، إبل السقي وغيرها.
وشدّد رجال الدين في كلماتهم على أهمية الوحدة والتضامن بين أبناء المنطقة، داعين إلى التماسك في مواجهة التحديات والأخطار، والبقاء في القرى والدفاع عنها وحمايتها، وعدم السماح لأيّ شخص غريب عن المنطقة بالدخول إليها في هذه الظروف الحساسة.
وفي كلمته، قال الخوري حنا الخوري إن أبناء جديدة مرجعيون والبويضة ومحيطها هم “أبناء الحياة والإيمان بالله والوطن”، مشيراً إلى أن دعوتهم الدائمة هي للعيش بالمحبة والفرح والسلام مع جميع أبناء لبنان. واستذكر المراحل الصعبة التي مرّت بها المنطقة، من جائحة كورونا إلى الأزمة الاقتصادية، وصولاً إلى الحرب الأخيرة التي تركت آثاراً قاسية على الأهالي ومنازلهم.
وأضاف أن مدينة جديدة مرجعيون لطالما كانت “مدينة العلماء والأطباء والمثقفين، ومدينة المدارس والمستشفى والصليب الأحمر، ومدينة الأعياد والحياة”، إلا أن ما تشهده اليوم يضع حياة أبنائها ومستقبلهم أمام تحديات كبيرة.
وأكد أن الأهالي يعيشون اليوم حالة دقيقة تشبه “المريض في العناية الفائقة”، ما يستدعي مزيداً من العناية والمسؤولية والتكاتف، مشدداً على ضرورة حماية البيوت والقرى والحفاظ على خصوصيتها في ظل الظروف الصعبة.
وختم مؤكداً تمسّك الأهالي بأرضهم قائلاً: “من هنا لن نرحل، والقيامة حاضرة مع ملك المجد يسوع المسيح”، معتبراً أن أبواب البلدة وقلوب أبنائها ستبقى مفتوحة للجميع عندما تنقشع هذه المرحلة الصعبة.
كما ألقى كلمات كل من الخوري فيليب العقلة والخوري بيار الراعي والقس فؤاد أنطون، شدّدوا فيها على الصبر وتحمل المسؤولية في هذه المرحلة، وعلى ضرورة مواجهة الأخطار بروح التضامن والمحبة بين أبناء المنطقة.

أخبار لبنان

تضامنية

لأبناء

مرجعيون

تأكيداً

للتمسك

بالأرض

والبقاء

القرى

LBCI التالي
بوصعب من قصر بعبدا: لضرورة التضامن الداخلي ورفض الحرب
شركة طيران الشرق الأوسط: رحلات الشركة ليوم السبت 7 آذار
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-18

وقفة تضامنية في النبطية للمطالبة بالإفراج عن الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-09

قداس مار مارون بلا موسيقى وتشريفات تضامنا مع معاناة أبناء طرابلس وتعاطفا مع أبناء الجنوب

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-08

رئيس اتحاد بلديات مرجعيون خلال استقباله نواف سلام في سراي مرجعيون: هذه القرى وسكانها هم جزء أساسي من الدولة التي من واجبها اليوم النظر بجدية الى حاجات هذه المنطقة وسكانها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-25

وقفة تضامنية مع أهالي الأسرى في السجون الاسرائيلية… والحزب عاتبٌ على الدولة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:22

اتصال هاتفيّ بين جنبلاط والشرع: للتنسيق والتفاعل بين الحكومتين

LBCI
حال الطقس
14:15

استقرار اليوم... منخفض جوي السبت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

المجلس النيابيّ باقٍ…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

الحرب قد تستمر أسابيع عدة فقط

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2026-03-03

مشاهد للصواريخ التي أُطلقت هذا الصباح من برغز على اسرائيل

LBCI
آخر الأخبار
14:40

الوكالة الوطنية: شهيدان في غارة استهدفت قلويه

LBCI
أخبار دولية
08:27

المستشار الألماني يحذر من انهيار إيران ومن موجة هجرة خارج السيطرة

LBCI
أخبار لبنان
07:07

مؤسسة مخزومي وزّعت آلاف المواد الإغاثية الضرورية على العائلات النازحة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
14:15

استقرار اليوم... منخفض جوي السبت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

المجلس النيابيّ باقٍ…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

النفط يرتفع والغاز يواجه صدمة عالمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

سبب اصرار ايران على استهداف قطر وامكان رد الدوحة عليها...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

الحرب قد تستمر أسابيع عدة فقط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

رمضان من مراكز الايواء!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

اسرائيل تتحكم بمصير سكان الضاحية...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

الغارات على صور مستمرة... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

النبطية عاشت منذ ساعات الصباح الأولى إعتداءات طالت عدداً من بلداتها... هكذا تبدو الصورة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
02:03

إرتفاع بأسعار المحروقات

LBCI
أمن وقضاء
00:30

وضع النازحين في ساحة الشهداء صباح اليوم...

LBCI
أخبار لبنان
12:39

وحدة ادارة الكوارث تدعو النازحين لتسجيل بياناتهم الشخصيّة ومكان تواجدهم لضمان وصول المساعدات الاجتماعية

LBCI
خبر عاجل
08:08

الجيش الإسرائيلي إلى كل من يملك حساباً في "القرض الحسن": إسحب أموالك

LBCI
أمن وقضاء
02:23

مشهد النزوح على كورنيش الرملة البيضاء…

LBCI
أمن وقضاء
03:09

"قوى الأمن" تنعى شهيداً..

LBCI
أخبار لبنان
08:44

رحلات "الشرق الاوسط" ليوم الأحد 8 آذار وصباح الاثنين 9 آذار

LBCI
خبر عاجل
06:11

شركة طيران الشرق الأوسط: رحلات الشركة ليوم السبت 7 آذار

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More