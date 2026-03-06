بوصعب من قصر بعبدا: لضرورة التضامن الداخلي ورفض الحرب

أكد النائب الياس بوصعب من قصر بعبدا دعمه الكامل لموقف رئيس الجمهورية جوزاف عون والحكومة، مشددًا على ضرورة التضامن الداخلي ورفض الحرب، ودعم الإجراءات الحكومية لمساعدة اللبنانيين في هذه المرحلة.



وأوضح بوصعب أنّ الرئيس عون أبدى حرصه على احتواء النازحين والتمسّك بالوحدة الوطنية، مؤكدًا أهمية تفهّم وضع الجيش والقوى الأمنية والوقوف وراءها بدل الانتقاد.



وأضاف أنّ الأولوية اليوم تكمن في وحدة وسلامة الأراضي اللبنانية، مؤكدًا أنّ الرئيس عون هو الأكثر قدرة على الحفاظ على هذه الوحدة، ويقوم بكل ما يلزم لوقف الحرب والاعتداءات.



واوضح بوصعب أنّه طلب من الرئيس بعد انتهاء هذه المرحلة دعوة جميع الأطراف إلى حوار للوصول إلى اتفاق على الملفات العالقة، من تطبيق الدستور إلى الانتخابات وغيرها.