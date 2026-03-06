تيمور جنبلاط يلتقي قائد الجيش في اليرزة ويؤكد دعمه للجهود العسكرية في ظل الظروف الراهنة

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه – اليرزة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط والنواب: مروان حمادة، أكرم شهيّب، وائل أبو فاعور، فيصل الصايغ مع وفد مرافق، وتناول البحث آخر المستجدات في لبنان والمنطقة. وقد أبدى النائب جنبلاط تضامنه مع الجهود التي يبذلها الجيش وسط الظروف الحالية.