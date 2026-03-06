حزب الله: لم نصدر أي موقف يتعلق بموضوع التفاوض

أكدت العلاقات الإعلامية في حزب الله أن أي جهة مسؤولة ومخولة بالتصريح في حزب الله لم تصدر أي موقف يتعلق بموضوع التفاوض.وأشار في بيان، الى أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام نقلًا عن مصدر في حزب الله لا يمت إلى الحقيقة بصلة.