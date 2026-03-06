مخزومي زار سلام: لضرورة استقالة وزراء الحزب من الحكومة

قمنا اليوم بزيارة دولة الرئيس نواف سلام للتعبير عن دعمنا الكامل لقرارات الدولة اللبنانية ومواقف الحكومة، انطلاقاً من أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني – اتفاق الطائف – التي كرّست مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، وأكدت أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيد الدولة… pic.twitter.com/zsML5kkZC6
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) March 6, 2026
