نقابة مستوردي الأجهزة الطبية: المخزون يكفي لثلاثة أشهر
أخبار لبنان
2026-03-06 | 09:00
نقابة مستوردي الأجهزة الطبية: المخزون يكفي لثلاثة أشهر
صدر عن نقابة مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية في لبنان البيان التالي:
"لأن صحة المرضى هي الأولوية، في ظل الحرب الدائرة والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، تؤكد نقابة مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية في لبنان أنّ المخزون المتوافر لدى الشركات المستوردة يكفي لمدة تقارب ثلاثة أشهر، إضافة إلى المخزون التشغيلي الموجود في المستشفيات، الأمر الذي يطمئن المرضى والرأي العام إلى استمرار توافر المستلزمات الطبية في المرحلة الراهنة.
كما تتوجه النقابة بالشكر إلى وزارة الصحة العامة على تعاونها في هذه الظروف الصعبة، ولا سيما مبادرتها إلى فتح أبوابها يوم الأحد الفائت لتسهيل معاملات الشركات والتصديق على البيانات الجمركية، إضافة إلى القرار الاستثنائي رقم 400 الصادر بتاريخ 3 آذار 2026، والذي سمح بإخراج المستلزمات الطبية من المرفأ والمطار بعد تأشير البيانات الجمركية من قبل وزارة الصحة، على أن تتعهّد الشركات بتقديم شهادة البحوث فور جهوزها، وبإعادة تصدير البضاعة في حال تبيّن عدم مطابقتها، وذلك بهدف ضمان استمرار تزويد القطاع الصحي والاستشفائي بالمستلزمات الحيوية في هذه الظروف الطارئة.
إلا أنّ النقابة تسجّل ببالغ الاستغراب أنّ مديرية الجمارك لا تزال تمتنع عن تنفيذ هذا القرار الاستثنائي، وتصرّ على فرض شروط إضافية غير واردة فيه، ومنها اشتراط الحصول على موافقة مجلس البحوث وإبراز الفواتير الأصلية قبل السماح بسحب المستلزمات الطبية.
إن هذا التعطيل الإداري يؤدي عمليًا إلى إبقاء شحنات طبية حيوية عالقة في المرافئ، رغم حصولها على الموافقات الرسمية من وزارة الصحة، ويعرّض بعض المستلزمات الحساسة أو القابلة للتلف لخطر التلف أو التعطّل. وعلى سبيل المثال، لا تزال شحنة من أكياس الدم عالقة في المرفأ منذ أيام على الرغم من استكمالها الموافقات المطلوبة من وزارة الصحة.
وعليه، تؤكد النقابة أنّ استمرار هذا الواقع يشكّل عرقلة مباشرة لتطبيق القرار الصادر عن وزارة الصحة، ويضع توريد المستلزمات الطبية إلى المستشفيات تحت رحمة إجراءات إدارية لا تتناسب مع خطورة الظروف التي تمر بها البلاد.
لذلك، تدعو النقابة مديرية الجمارك بإلحاح إلى التنفيذ الفوري لقرار وزارة الصحة، ووقف تعطيل إخراج المستلزمات الطبية، إذ إن صحة المرضى واستمرارية عمل المستشفيات لا يمكن أن تبقى رهينة إجراءات إدارية أو اجتهادات بيروقراطية.
صحة المرضى ليست تفصيلاً إدارياً."
أخبار لبنان
مقالات ذات صلة
أخبار لبنان
2026-02-28
نقابة مصانع الأدوية: المخزون يكفي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر
أخبار لبنان
2026-02-28
نقابة مصانع الأدوية: المخزون يكفي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر
أخبار لبنان
2026-02-28
رئيس نقابة موزعي الغاز للـLBCI: لا أزمة والمخزون يكفي لشهر
أخبار لبنان
2026-02-28
رئيس نقابة موزعي الغاز للـLBCI: لا أزمة والمخزون يكفي لشهر
آخر الأخبار
12:13
نقابة مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية في لبنان: إدخال البيان المتعلّق بإخراج المستلزمات الطبية من المرافئ حيّز التنفيذ
آخر الأخبار
12:13
نقابة مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية في لبنان: إدخال البيان المتعلّق بإخراج المستلزمات الطبية من المرافئ حيّز التنفيذ
خبر عاجل
2026-02-28
وزير الاقتصاد: أصحاب السوبرماركات أكدوا لنا أن لديهم مخزون يكفي لـ3 و4 أسابيع في الأيام العادية والمخزون الخارجي يكفي بين 3 و4 أشهر
خبر عاجل
2026-02-28
وزير الاقتصاد: أصحاب السوبرماركات أكدوا لنا أن لديهم مخزون يكفي لـ3 و4 أسابيع في الأيام العادية والمخزون الخارجي يكفي بين 3 و4 أشهر
اخترنا لكم
أخبار لبنان
16:22
اتصال هاتفيّ بين جنبلاط والشرع: للتنسيق والتفاعل بين الحكومتين
أخبار لبنان
16:22
اتصال هاتفيّ بين جنبلاط والشرع: للتنسيق والتفاعل بين الحكومتين
0
حال الطقس
14:15
استقرار اليوم... منخفض جوي السبت
حال الطقس
14:15
استقرار اليوم... منخفض جوي السبت
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
المجلس النيابيّ باقٍ…
تقارير نشرة الاخبار
14:11
المجلس النيابيّ باقٍ…
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
الحرب قد تستمر أسابيع عدة فقط
تقارير نشرة الاخبار
14:03
الحرب قد تستمر أسابيع عدة فقط
زوارنا يقرأون الآن
خبر عاجل
2026-03-03
مشاهد للصواريخ التي أُطلقت هذا الصباح من برغز على اسرائيل
خبر عاجل
2026-03-03
مشاهد للصواريخ التي أُطلقت هذا الصباح من برغز على اسرائيل
آخر الأخبار
14:40
الوكالة الوطنية: شهيدان في غارة استهدفت قلويه
آخر الأخبار
14:40
الوكالة الوطنية: شهيدان في غارة استهدفت قلويه
أخبار دولية
08:27
المستشار الألماني يحذر من انهيار إيران ومن موجة هجرة خارج السيطرة
أخبار دولية
08:27
المستشار الألماني يحذر من انهيار إيران ومن موجة هجرة خارج السيطرة
أخبار لبنان
07:07
مؤسسة مخزومي وزّعت آلاف المواد الإغاثية الضرورية على العائلات النازحة
أخبار لبنان
07:07
مؤسسة مخزومي وزّعت آلاف المواد الإغاثية الضرورية على العائلات النازحة
حال الطقس
14:15
استقرار اليوم... منخفض جوي السبت
حال الطقس
14:15
استقرار اليوم... منخفض جوي السبت
تقارير نشرة الاخبار
14:11
المجلس النيابيّ باقٍ…
تقارير نشرة الاخبار
14:11
المجلس النيابيّ باقٍ…
تقارير نشرة الاخبار
14:07
النفط يرتفع والغاز يواجه صدمة عالمية
تقارير نشرة الاخبار
14:07
النفط يرتفع والغاز يواجه صدمة عالمية
تقارير نشرة الاخبار
14:04
سبب اصرار ايران على استهداف قطر وامكان رد الدوحة عليها...
تقارير نشرة الاخبار
14:04
سبب اصرار ايران على استهداف قطر وامكان رد الدوحة عليها...
تقارير نشرة الاخبار
14:03
الحرب قد تستمر أسابيع عدة فقط
تقارير نشرة الاخبار
14:03
الحرب قد تستمر أسابيع عدة فقط
تقارير نشرة الاخبار
14:01
رمضان من مراكز الايواء!
تقارير نشرة الاخبار
14:01
رمضان من مراكز الايواء!
تقارير نشرة الاخبار
14:00
اسرائيل تتحكم بمصير سكان الضاحية...
تقارير نشرة الاخبار
14:00
اسرائيل تتحكم بمصير سكان الضاحية...
تقارير نشرة الاخبار
13:58
الغارات على صور مستمرة... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:58
الغارات على صور مستمرة... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:45
النبطية عاشت منذ ساعات الصباح الأولى إعتداءات طالت عدداً من بلداتها... هكذا تبدو الصورة
تقارير نشرة الاخبار
13:45
النبطية عاشت منذ ساعات الصباح الأولى إعتداءات طالت عدداً من بلداتها... هكذا تبدو الصورة
أمن وقضاء
02:03
إرتفاع بأسعار المحروقات
أمن وقضاء
02:03
إرتفاع بأسعار المحروقات
أمن وقضاء
00:30
وضع النازحين في ساحة الشهداء صباح اليوم...
أمن وقضاء
00:30
وضع النازحين في ساحة الشهداء صباح اليوم...
أخبار لبنان
12:39
وحدة ادارة الكوارث تدعو النازحين لتسجيل بياناتهم الشخصيّة ومكان تواجدهم لضمان وصول المساعدات الاجتماعية
أخبار لبنان
12:39
وحدة ادارة الكوارث تدعو النازحين لتسجيل بياناتهم الشخصيّة ومكان تواجدهم لضمان وصول المساعدات الاجتماعية
خبر عاجل
08:08
الجيش الإسرائيلي إلى كل من يملك حساباً في "القرض الحسن": إسحب أموالك
خبر عاجل
08:08
الجيش الإسرائيلي إلى كل من يملك حساباً في "القرض الحسن": إسحب أموالك
أمن وقضاء
02:23
مشهد النزوح على كورنيش الرملة البيضاء…
أمن وقضاء
02:23
مشهد النزوح على كورنيش الرملة البيضاء…
أمن وقضاء
03:09
"قوى الأمن" تنعى شهيداً..
أمن وقضاء
03:09
"قوى الأمن" تنعى شهيداً..
أخبار لبنان
08:44
رحلات "الشرق الاوسط" ليوم الأحد 8 آذار وصباح الاثنين 9 آذار
أخبار لبنان
08:44
رحلات "الشرق الاوسط" ليوم الأحد 8 آذار وصباح الاثنين 9 آذار
خبر عاجل
06:11
شركة طيران الشرق الأوسط: رحلات الشركة ليوم السبت 7 آذار
خبر عاجل
06:11
شركة طيران الشرق الأوسط: رحلات الشركة ليوم السبت 7 آذار
