وحدة ادارة الكوارث تدعو النازحين لتسجيل بياناتهم الشخصيّة ومكان تواجدهم لضمان وصول المساعدات الاجتماعية

دعت وحدة ادارة الكوارث النازحين لتسجيل بياناتهم الشخصيّة ومكان تواجدهم، بشكل ذاتي، وذلك لضمان وصول المساعدات الاجتماعية، عبر الموقع الإلكترونيّ: