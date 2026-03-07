الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
9
o
الجنوب
17
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المسار
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
9
o
الجنوب
17
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تفاصيل ليلة دامية في النبي شيت: إنزال إسرائيلي واشتباكات وغارات كثيفة
أخبار لبنان
2026-03-07 | 03:03
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
تفاصيل ليلة دامية في النبي شيت: إنزال إسرائيلي واشتباكات وغارات كثيفة
انجلت مشهدية مروعة خلفتها عشرات الغارات التي شنها الطيران الحربي الاسرائيلي في أحياء وساحات وشوارع بلدة النبي شيت منذ ساعات الفجر الأولى بعد رصد مجموعة كوماندوس إسرائيلية أنزلتها 4 مروحيات أباتشي في المنطقة الجردية على سفوح سلسلة جبال لبنان الشرقية، بين بلدات الخريبة ومعربون ويحفوفا، وتسللت في جنح الظلام نحو مدافن آل شكر في الحي الشرقي من بلدة النبي شيت. وبعد رصدها من قبل رجال المقاومة والأهالي جرى الاشتباك مع عناصرها بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة.
وللحؤول دون وقوع أفراد القوة المعادية بالأسر، تدخل الطيران الحربي والمروحي بكثافة، ونفذ حوالي أربعين غارة لقطع طرق الإمداد ولمنع تحرك الآليات والمقاومين نحو المقبرة، وسارع العدو إلى تنفيذ عملية الأخلاء بواسطة المروحيات، لتقليل خسائره بعد تعرض القوة المتسللة لقذائف صاروخية ورشقات نارية كثيفة شارك فيها أهالي النبي شيت وقرى الجوار.
ونجم عن المواجهة 26 شهيدا من بينهم ثلاثة عسكريين من الجيش اللبناني، وشهيد من الأمن العام، و 15 شهيدًا من أبناء بلدة النبي شيت، و 9 شهـداء في بلدة الخريبة، وشهـيد من بلدة سرعين، وشهـيد من بلدة علي النهري. في حين تكتم الجيش الاسرائيلي على خسائره البشرية.
وكان مهد الجيش الإسرائيلي لعمليته العسكرية بـ 13 غارة عنيفة لصرف الأنظار عن مخططه، مستهدفا وسط وأطراف النبي شيت، بحسب الوطنية للاعلام.
أخبار لبنان
دامية
النبي
إنزال
إسرائيلي
واشتباكات
وغارات
كثيفة
التالي
جولة للـLBCI في النبي شيت بعد ليلة دامية...
طيران الشرق الأوسط: الغاء رحلات أبوظبي ليومي السبت والاحد لأسباب خارجة عن ارادتنا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:27
تفاصيل عملية الإنزال الإسرائيلي في النبي شيت للـLBCI: إنزال قرب الحدود السورية وغارات لتأمين الانسحاب
أخبار لبنان
05:27
تفاصيل عملية الإنزال الإسرائيلي في النبي شيت للـLBCI: إنزال قرب الحدود السورية وغارات لتأمين الانسحاب
0
تقارير نشرة الاخبار
03:53
جولة للـLBCI في النبي شيت بعد ليلة دامية...
تقارير نشرة الاخبار
03:53
جولة للـLBCI في النبي شيت بعد ليلة دامية...
0
أخبار لبنان
07:37
فجر دموي في البقاع: إنزال كوماندوس إسرائيلي نحو النبي شيت بحثًا عن رون أراد
أخبار لبنان
07:37
فجر دموي في البقاع: إنزال كوماندوس إسرائيلي نحو النبي شيت بحثًا عن رون أراد
0
آخر الأخبار
03:51
عواضة للـLBCI: عملية النبي شيت بدأت أمنية وتحولت إلى إنزال عسكري
آخر الأخبار
03:51
عواضة للـLBCI: عملية النبي شيت بدأت أمنية وتحولت إلى إنزال عسكري
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:52
وزير الثقافة ندد باستهداف موقع البص الاثريّ في صور: لا وجود عسكريا ولا أمنيا
أخبار لبنان
08:52
وزير الثقافة ندد باستهداف موقع البص الاثريّ في صور: لا وجود عسكريا ولا أمنيا
0
أخبار لبنان
08:27
نقيب الاطباء: لاحترام الاطباء في ظل الظروف الامنية الخطرة
أخبار لبنان
08:27
نقيب الاطباء: لاحترام الاطباء في ظل الظروف الامنية الخطرة
0
تقارير نشرة الاخبار
08:20
أزمة النزوح تتفاقم… ووزيرة الشؤون الاجتماعية تتفقد مراكز الإيواء في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
08:20
أزمة النزوح تتفاقم… ووزيرة الشؤون الاجتماعية تتفقد مراكز الإيواء في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
08:18
اليوم الخامس على التوالي… نزوح السوريين من لبنان بسبب الحرب الإسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
08:18
اليوم الخامس على التوالي… نزوح السوريين من لبنان بسبب الحرب الإسرائيلية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2026-03-02
انذار إسرائيلي الى معظم بلدات الحافة الأمامية: من أجل سلامتكم عليكم اخلاء منازلكم فورًا
خبر عاجل
2026-03-02
انذار إسرائيلي الى معظم بلدات الحافة الأمامية: من أجل سلامتكم عليكم اخلاء منازلكم فورًا
0
آخر الأخبار
2026-03-06
السعودية: اعتراض مسيرة شمال شرقي الرياض
آخر الأخبار
2026-03-06
السعودية: اعتراض مسيرة شمال شرقي الرياض
0
خبر عاجل
03:24
تقرير إسرائيلي: ضابط لبناني اختطف سابقا قدم معلومات تخص الطيار رون آراد
خبر عاجل
03:24
تقرير إسرائيلي: ضابط لبناني اختطف سابقا قدم معلومات تخص الطيار رون آراد
0
أخبار دولية
2026-03-06
ماكرون يؤكد أن فرنسا "لا تشن حربا" في الشرق الأوسط
أخبار دولية
2026-03-06
ماكرون يؤكد أن فرنسا "لا تشن حربا" في الشرق الأوسط
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:21
إيران تتعرض لهجمات متصاعدة وانفجارات تهز طهران… وبزشكيان يرفض استسلام
تقارير نشرة الاخبار
08:21
إيران تتعرض لهجمات متصاعدة وانفجارات تهز طهران… وبزشكيان يرفض استسلام
0
تقارير نشرة الاخبار
08:20
أزمة النزوح تتفاقم… ووزيرة الشؤون الاجتماعية تتفقد مراكز الإيواء في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
08:20
أزمة النزوح تتفاقم… ووزيرة الشؤون الاجتماعية تتفقد مراكز الإيواء في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
08:18
اليوم الخامس على التوالي… نزوح السوريين من لبنان بسبب الحرب الإسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
08:18
اليوم الخامس على التوالي… نزوح السوريين من لبنان بسبب الحرب الإسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
08:16
الهدوء يخيم على الضاحية الجنوبية لبيروت
تقارير نشرة الاخبار
08:16
الهدوء يخيم على الضاحية الجنوبية لبيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
08:15
ضربات طالت عدداً من بلدات النبطية منذ ساعات الصباح الأولى
تقارير نشرة الاخبار
08:15
ضربات طالت عدداً من بلدات النبطية منذ ساعات الصباح الأولى
0
تقارير نشرة الاخبار
08:14
الغارات الاسرائيلية متواصلة على منطقة صور
تقارير نشرة الاخبار
08:14
الغارات الاسرائيلية متواصلة على منطقة صور
0
تقارير نشرة الاخبار
08:04
ماذا عن الهجمات التي تتعرض لها إسرائيل من الجانب الإيراني؟
تقارير نشرة الاخبار
08:04
ماذا عن الهجمات التي تتعرض لها إسرائيل من الجانب الإيراني؟
0
تقارير نشرة الاخبار
08:03
الـLBCI ترصد آثار الغارات الإسرائيلية المكثفة على النبي شيت وتدخل الى الجبانة
تقارير نشرة الاخبار
08:03
الـLBCI ترصد آثار الغارات الإسرائيلية المكثفة على النبي شيت وتدخل الى الجبانة
0
أخبار لبنان
07:37
فجر دموي في البقاع: إنزال كوماندوس إسرائيلي نحو النبي شيت بحثًا عن رون أراد
أخبار لبنان
07:37
فجر دموي في البقاع: إنزال كوماندوس إسرائيلي نحو النبي شيت بحثًا عن رون أراد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
04:07
الـLBCI في جبّانة "آل شكر"...ومشاهد للمقبرة التي فتحها الجيش الإسرائيلي خلال عمليّة الإنزال
تقارير نشرة الاخبار
04:07
الـLBCI في جبّانة "آل شكر"...ومشاهد للمقبرة التي فتحها الجيش الإسرائيلي خلال عمليّة الإنزال
2
أخبار لبنان
01:24
اسمٌ يتصدّر الواجهة مع عملية الانزال في النبي شيت... فمن هو رون آراد؟
أخبار لبنان
01:24
اسمٌ يتصدّر الواجهة مع عملية الانزال في النبي شيت... فمن هو رون آراد؟
3
أخبار لبنان
03:03
تفاصيل ليلة دامية في النبي شيت: إنزال إسرائيلي واشتباكات وغارات كثيفة
أخبار لبنان
03:03
تفاصيل ليلة دامية في النبي شيت: إنزال إسرائيلي واشتباكات وغارات كثيفة
4
تقارير نشرة الاخبار
00:20
تفاصيل الإنزال الإسرائيلي شرقي لبنان والاشتباكات مع حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
00:20
تفاصيل الإنزال الإسرائيلي شرقي لبنان والاشتباكات مع حزب الله
5
أخبار لبنان
12:39
وحدة ادارة الكوارث تدعو النازحين لتسجيل بياناتهم الشخصيّة ومكان تواجدهم لضمان وصول المساعدات الاجتماعية
أخبار لبنان
12:39
وحدة ادارة الكوارث تدعو النازحين لتسجيل بياناتهم الشخصيّة ومكان تواجدهم لضمان وصول المساعدات الاجتماعية
6
أخبار لبنان
05:27
تفاصيل عملية الإنزال الإسرائيلي في النبي شيت للـLBCI: إنزال قرب الحدود السورية وغارات لتأمين الانسحاب
أخبار لبنان
05:27
تفاصيل عملية الإنزال الإسرائيلي في النبي شيت للـLBCI: إنزال قرب الحدود السورية وغارات لتأمين الانسحاب
7
أخبار لبنان
02:06
رئيس بلدية النبي شيت للـLBCI: قوة إسرائيلية وصلت إلى جبانة البلدة وحوصِرت ليلاً
أخبار لبنان
02:06
رئيس بلدية النبي شيت للـLBCI: قوة إسرائيلية وصلت إلى جبانة البلدة وحوصِرت ليلاً
8
تقارير نشرة الاخبار
03:53
جولة للـLBCI في النبي شيت بعد ليلة دامية...
تقارير نشرة الاخبار
03:53
جولة للـLBCI في النبي شيت بعد ليلة دامية...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More