تفاصيل عملية الإنزال الإسرائيلي في النبي شيت للـLBCI: إنزال قرب الحدود السورية وغارات لتأمين الانسحاب

أخبار لبنان
2026-03-07 | 05:27
مشاهدات عالية
تفاصيل عملية الإنزال الإسرائيلي في النبي شيت للـLBCI: إنزال قرب الحدود السورية وغارات لتأمين الانسحاب
2min
تفاصيل عملية الإنزال الإسرائيلي في النبي شيت للـLBCI: إنزال قرب الحدود السورية وغارات لتأمين الانسحاب

أفادت معلومات من شهود عيان للـLBCI عن تفاصيل عملية الإنزال الإسرائيلية التي شهدتها منطقة النبي شيتا، بأن العملية بدأت قرابة الساعة السادسة مساء في منطقة الشعرة قرب الحدود السورية.

وبحسب المعلومات للـLBCI، نفّذت أربع مروحيات عملية الإنزال، حيث أنزلت مجموعة عسكرية استقلت لاحقًا سيارتي إسعاف، إضافة إلى سيارتين مدنيتين باللون الأبيض وآليات هامر شبيهة بآليات الجيش اللبناني. وتبلغ المسافة بين مكان الإنزال والمقبرة التي شكّلت هدف العملية نحو 11 كيلومترًا.

وأشارت المعطيات إلى أنّ الجيش اللبناني رصد عملية الإنزال عبر كاميرا مراقبة مثبتة على أحد أبراج المراقبة في المنطقة، إلا أنّ الأمر التبس في البداية على العناصر الذين اعتقدوا أنّ قوات سورية تتحرك في المكان، خصوصًا أنّ مروحية للجيش كانت في الوقت نفسه تنقل جريحًا عسكريًا يُدعى زياد الحجيري.

ولفتت المعلومات للـLBCI إلى أنّ الجيش أطلق قنابل مضيئة فوق منطقة الإنزال وليس فوق المقبرة التي تحركت نحوها مجموعة الكوماندوس الإسرائيلية.

وبعد انتهاء العملية وإقلاع المروحيات وسماع أصواتها، أقدم عدد من المواطنين، بينهم عسكريون خارج الخدمة، على إطلاق النار في الهواء، قبل أن تلاحقهم مسيّرات إسرائيلية ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى.

وأكدت المعلومات أنه لم يحصل أي اشتباك لا مع الجيش اللبناني ولا مع عناصر من حزب الله، فيما استهدفت الغارات الإسرائيلية مداخل بلدة النبي شيت بهدف تأمين انسحاب قوة الكوماندوس.

وتبقى نتائج العملية غير واضحة حتى الآن، إذ لم يُعرف ما إذا كانت القوة الإسرائيلية قد عثرت على أي رفات أم لا، فيما انتهت العملية قرابة الساعة التاسعة والنصف صباحًا.

أخبار لبنان

عملية

الإنزال

الإسرائيلي

النبي

للـLBCI:

إنزال

الحدود

السورية

وغارات

لتأمين

الانسحاب

الجيش الاسرائيلي: لم يتم العثور في موقع البحث على أي دلائل تتعلّق بالطيار رون أراد ولم تقع أي إصابات في صفوف قواتنا خلال العملية
مرقص: الأولوية لمواكبة جهود الرئيس والحكومة في الحشد الديبلوماسي والإغاثة والابتعاد عن خطاب الكراهية
LBCI
أخبار لبنان
03:03

تفاصيل ليلة دامية في النبي شيت: إنزال إسرائيلي واشتباكات وغارات كثيفة

LBCI
آخر الأخبار
03:51

عواضة للـLBCI: عملية النبي شيت بدأت أمنية وتحولت إلى إنزال عسكري

LBCI
أخبار لبنان
07:37

فجر دموي في البقاع: إنزال كوماندوس إسرائيلي نحو النبي شيت بحثًا عن رون أراد

LBCI
خبر عاجل
03:14

باحث في الشؤون الاسرائيلية نبيه عواضة للـLBCI: العملية في النبي شيت بدايةً كانت أمنية - استخباراتية وهدفها الأساسي أمني إلا أنّ مجريات الميدان أدّت إلى تحوّلها إلى عملية عسكرية وإنزال بهدف إنقاذ الجنود

LBCI
أخبار لبنان
08:52

وزير الثقافة ندد باستهداف موقع البص الاثريّ في صور: لا وجود عسكريا ولا أمنيا

LBCI
أخبار لبنان
08:27

نقيب الاطباء: لاحترام الاطباء في ظل الظروف الامنية الخطرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:20

أزمة النزوح تتفاقم… ووزيرة الشؤون الاجتماعية تتفقد مراكز الإيواء في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:18

اليوم الخامس على التوالي… نزوح السوريين من لبنان بسبب الحرب الإسرائيلية

LBCI
خبر عاجل
08:43

وكالة تسنيم: بدء موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه الأراضي المحتلة

LBCI
منوعات
05:00

"كيف نشرح الحرب للأطفال؟"... خبراء يقدّمون نصائح للأهل في زمن الصراعات

LBCI
آخر الأخبار
07:16

وزارة الصحة: استشهاد ستة مواطنين من بينهم أربعة أطفال وسيدة في الغارة على بلدة شمسطار قضاء بعلبك

LBCI
أخبار لبنان
06:15

رسالة تهديد إسرائيلية لرئيس الجمهورية: تحركوا الآن قبل أن نتحرك نحن أكثر!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:21

إيران تتعرض لهجمات متصاعدة وانفجارات تهز طهران… وبزشكيان يرفض استسلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:20

أزمة النزوح تتفاقم… ووزيرة الشؤون الاجتماعية تتفقد مراكز الإيواء في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:18

اليوم الخامس على التوالي… نزوح السوريين من لبنان بسبب الحرب الإسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:16

الهدوء يخيم على الضاحية الجنوبية لبيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:15

ضربات طالت عدداً من بلدات النبطية منذ ساعات الصباح الأولى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:14

الغارات الاسرائيلية متواصلة على منطقة صور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:04

ماذا عن الهجمات التي تتعرض لها إسرائيل من الجانب الإيراني؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:03

الـLBCI ترصد آثار الغارات الإسرائيلية المكثفة على النبي شيت وتدخل الى الجبانة

LBCI
أخبار لبنان
07:37

فجر دموي في البقاع: إنزال كوماندوس إسرائيلي نحو النبي شيت بحثًا عن رون أراد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
04:07

الـLBCI في جبّانة "آل شكر"...ومشاهد للمقبرة التي فتحها الجيش الإسرائيلي خلال عمليّة الإنزال

LBCI
أخبار لبنان
01:24

اسمٌ يتصدّر الواجهة مع عملية الانزال في النبي شيت... فمن هو رون آراد؟

LBCI
أخبار لبنان
03:03

تفاصيل ليلة دامية في النبي شيت: إنزال إسرائيلي واشتباكات وغارات كثيفة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
00:20

تفاصيل الإنزال الإسرائيلي شرقي لبنان والاشتباكات مع حزب الله

LBCI
أخبار لبنان
12:39

وحدة ادارة الكوارث تدعو النازحين لتسجيل بياناتهم الشخصيّة ومكان تواجدهم لضمان وصول المساعدات الاجتماعية

LBCI
أخبار لبنان
05:27

تفاصيل عملية الإنزال الإسرائيلي في النبي شيت للـLBCI: إنزال قرب الحدود السورية وغارات لتأمين الانسحاب

LBCI
أخبار لبنان
02:06

رئيس بلدية النبي شيت للـLBCI: قوة إسرائيلية وصلت إلى جبانة البلدة وحوصِرت ليلاً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:53

جولة للـLBCI في النبي شيت بعد ليلة دامية...

