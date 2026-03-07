الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
9
o
الجنوب
17
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المسار
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
9
o
الجنوب
17
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تفاصيل عملية الإنزال الإسرائيلي في النبي شيت للـLBCI: إنزال قرب الحدود السورية وغارات لتأمين الانسحاب
أخبار لبنان
2026-03-07 | 05:27
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
تفاصيل عملية الإنزال الإسرائيلي في النبي شيت للـLBCI: إنزال قرب الحدود السورية وغارات لتأمين الانسحاب
أفادت معلومات من شهود عيان للـLBCI عن تفاصيل عملية الإنزال الإسرائيلية التي شهدتها منطقة النبي شيتا، بأن العملية بدأت قرابة الساعة السادسة مساء في منطقة الشعرة قرب الحدود السورية.
وبحسب المعلومات للـLBCI، نفّذت أربع مروحيات عملية الإنزال، حيث أنزلت مجموعة عسكرية استقلت لاحقًا سيارتي إسعاف، إضافة إلى سيارتين مدنيتين باللون الأبيض وآليات هامر شبيهة بآليات الجيش اللبناني. وتبلغ المسافة بين مكان الإنزال والمقبرة التي شكّلت هدف العملية نحو 11 كيلومترًا.
وأشارت المعطيات إلى أنّ الجيش اللبناني رصد عملية الإنزال عبر كاميرا مراقبة مثبتة على أحد أبراج المراقبة في المنطقة، إلا أنّ الأمر التبس في البداية على العناصر الذين اعتقدوا أنّ قوات سورية تتحرك في المكان، خصوصًا أنّ مروحية للجيش كانت في الوقت نفسه تنقل جريحًا عسكريًا يُدعى زياد الحجيري.
ولفتت المعلومات للـLBCI إلى أنّ الجيش أطلق قنابل مضيئة فوق منطقة الإنزال وليس فوق المقبرة التي تحركت نحوها مجموعة الكوماندوس الإسرائيلية.
وبعد انتهاء العملية وإقلاع المروحيات وسماع أصواتها، أقدم عدد من المواطنين، بينهم عسكريون خارج الخدمة، على إطلاق النار في الهواء، قبل أن تلاحقهم مسيّرات إسرائيلية ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى.
وأكدت المعلومات أنه لم يحصل أي اشتباك لا مع الجيش اللبناني ولا مع عناصر من حزب الله، فيما استهدفت الغارات الإسرائيلية مداخل بلدة النبي شيت بهدف تأمين انسحاب قوة الكوماندوس.
وتبقى نتائج العملية غير واضحة حتى الآن، إذ لم يُعرف ما إذا كانت القوة الإسرائيلية قد عثرت على أي رفات أم لا، فيما انتهت العملية قرابة الساعة التاسعة والنصف صباحًا.
أخبار لبنان
عملية
الإنزال
الإسرائيلي
النبي
للـLBCI:
إنزال
الحدود
السورية
وغارات
لتأمين
الانسحاب
التالي
الجيش الاسرائيلي: لم يتم العثور في موقع البحث على أي دلائل تتعلّق بالطيار رون أراد ولم تقع أي إصابات في صفوف قواتنا خلال العملية
مرقص: الأولوية لمواكبة جهود الرئيس والحكومة في الحشد الديبلوماسي والإغاثة والابتعاد عن خطاب الكراهية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:03
تفاصيل ليلة دامية في النبي شيت: إنزال إسرائيلي واشتباكات وغارات كثيفة
أخبار لبنان
03:03
تفاصيل ليلة دامية في النبي شيت: إنزال إسرائيلي واشتباكات وغارات كثيفة
0
آخر الأخبار
03:51
عواضة للـLBCI: عملية النبي شيت بدأت أمنية وتحولت إلى إنزال عسكري
آخر الأخبار
03:51
عواضة للـLBCI: عملية النبي شيت بدأت أمنية وتحولت إلى إنزال عسكري
0
أخبار لبنان
07:37
فجر دموي في البقاع: إنزال كوماندوس إسرائيلي نحو النبي شيت بحثًا عن رون أراد
أخبار لبنان
07:37
فجر دموي في البقاع: إنزال كوماندوس إسرائيلي نحو النبي شيت بحثًا عن رون أراد
0
خبر عاجل
03:14
باحث في الشؤون الاسرائيلية نبيه عواضة للـLBCI: العملية في النبي شيت بدايةً كانت أمنية - استخباراتية وهدفها الأساسي أمني إلا أنّ مجريات الميدان أدّت إلى تحوّلها إلى عملية عسكرية وإنزال بهدف إنقاذ الجنود
خبر عاجل
03:14
باحث في الشؤون الاسرائيلية نبيه عواضة للـLBCI: العملية في النبي شيت بدايةً كانت أمنية - استخباراتية وهدفها الأساسي أمني إلا أنّ مجريات الميدان أدّت إلى تحوّلها إلى عملية عسكرية وإنزال بهدف إنقاذ الجنود
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:52
وزير الثقافة ندد باستهداف موقع البص الاثريّ في صور: لا وجود عسكريا ولا أمنيا
أخبار لبنان
08:52
وزير الثقافة ندد باستهداف موقع البص الاثريّ في صور: لا وجود عسكريا ولا أمنيا
0
أخبار لبنان
08:27
نقيب الاطباء: لاحترام الاطباء في ظل الظروف الامنية الخطرة
أخبار لبنان
08:27
نقيب الاطباء: لاحترام الاطباء في ظل الظروف الامنية الخطرة
0
تقارير نشرة الاخبار
08:20
أزمة النزوح تتفاقم… ووزيرة الشؤون الاجتماعية تتفقد مراكز الإيواء في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
08:20
أزمة النزوح تتفاقم… ووزيرة الشؤون الاجتماعية تتفقد مراكز الإيواء في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
08:18
اليوم الخامس على التوالي… نزوح السوريين من لبنان بسبب الحرب الإسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
08:18
اليوم الخامس على التوالي… نزوح السوريين من لبنان بسبب الحرب الإسرائيلية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
08:43
وكالة تسنيم: بدء موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه الأراضي المحتلة
خبر عاجل
08:43
وكالة تسنيم: بدء موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه الأراضي المحتلة
0
منوعات
05:00
"كيف نشرح الحرب للأطفال؟"... خبراء يقدّمون نصائح للأهل في زمن الصراعات
منوعات
05:00
"كيف نشرح الحرب للأطفال؟"... خبراء يقدّمون نصائح للأهل في زمن الصراعات
0
آخر الأخبار
07:16
وزارة الصحة: استشهاد ستة مواطنين من بينهم أربعة أطفال وسيدة في الغارة على بلدة شمسطار قضاء بعلبك
آخر الأخبار
07:16
وزارة الصحة: استشهاد ستة مواطنين من بينهم أربعة أطفال وسيدة في الغارة على بلدة شمسطار قضاء بعلبك
0
أخبار لبنان
06:15
رسالة تهديد إسرائيلية لرئيس الجمهورية: تحركوا الآن قبل أن نتحرك نحن أكثر!
أخبار لبنان
06:15
رسالة تهديد إسرائيلية لرئيس الجمهورية: تحركوا الآن قبل أن نتحرك نحن أكثر!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:21
إيران تتعرض لهجمات متصاعدة وانفجارات تهز طهران… وبزشكيان يرفض استسلام
تقارير نشرة الاخبار
08:21
إيران تتعرض لهجمات متصاعدة وانفجارات تهز طهران… وبزشكيان يرفض استسلام
0
تقارير نشرة الاخبار
08:20
أزمة النزوح تتفاقم… ووزيرة الشؤون الاجتماعية تتفقد مراكز الإيواء في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
08:20
أزمة النزوح تتفاقم… ووزيرة الشؤون الاجتماعية تتفقد مراكز الإيواء في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
08:18
اليوم الخامس على التوالي… نزوح السوريين من لبنان بسبب الحرب الإسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
08:18
اليوم الخامس على التوالي… نزوح السوريين من لبنان بسبب الحرب الإسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
08:16
الهدوء يخيم على الضاحية الجنوبية لبيروت
تقارير نشرة الاخبار
08:16
الهدوء يخيم على الضاحية الجنوبية لبيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
08:15
ضربات طالت عدداً من بلدات النبطية منذ ساعات الصباح الأولى
تقارير نشرة الاخبار
08:15
ضربات طالت عدداً من بلدات النبطية منذ ساعات الصباح الأولى
0
تقارير نشرة الاخبار
08:14
الغارات الاسرائيلية متواصلة على منطقة صور
تقارير نشرة الاخبار
08:14
الغارات الاسرائيلية متواصلة على منطقة صور
0
تقارير نشرة الاخبار
08:04
ماذا عن الهجمات التي تتعرض لها إسرائيل من الجانب الإيراني؟
تقارير نشرة الاخبار
08:04
ماذا عن الهجمات التي تتعرض لها إسرائيل من الجانب الإيراني؟
0
تقارير نشرة الاخبار
08:03
الـLBCI ترصد آثار الغارات الإسرائيلية المكثفة على النبي شيت وتدخل الى الجبانة
تقارير نشرة الاخبار
08:03
الـLBCI ترصد آثار الغارات الإسرائيلية المكثفة على النبي شيت وتدخل الى الجبانة
0
أخبار لبنان
07:37
فجر دموي في البقاع: إنزال كوماندوس إسرائيلي نحو النبي شيت بحثًا عن رون أراد
أخبار لبنان
07:37
فجر دموي في البقاع: إنزال كوماندوس إسرائيلي نحو النبي شيت بحثًا عن رون أراد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
04:07
الـLBCI في جبّانة "آل شكر"...ومشاهد للمقبرة التي فتحها الجيش الإسرائيلي خلال عمليّة الإنزال
تقارير نشرة الاخبار
04:07
الـLBCI في جبّانة "آل شكر"...ومشاهد للمقبرة التي فتحها الجيش الإسرائيلي خلال عمليّة الإنزال
2
أخبار لبنان
01:24
اسمٌ يتصدّر الواجهة مع عملية الانزال في النبي شيت... فمن هو رون آراد؟
أخبار لبنان
01:24
اسمٌ يتصدّر الواجهة مع عملية الانزال في النبي شيت... فمن هو رون آراد؟
3
أخبار لبنان
03:03
تفاصيل ليلة دامية في النبي شيت: إنزال إسرائيلي واشتباكات وغارات كثيفة
أخبار لبنان
03:03
تفاصيل ليلة دامية في النبي شيت: إنزال إسرائيلي واشتباكات وغارات كثيفة
4
تقارير نشرة الاخبار
00:20
تفاصيل الإنزال الإسرائيلي شرقي لبنان والاشتباكات مع حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
00:20
تفاصيل الإنزال الإسرائيلي شرقي لبنان والاشتباكات مع حزب الله
5
أخبار لبنان
12:39
وحدة ادارة الكوارث تدعو النازحين لتسجيل بياناتهم الشخصيّة ومكان تواجدهم لضمان وصول المساعدات الاجتماعية
أخبار لبنان
12:39
وحدة ادارة الكوارث تدعو النازحين لتسجيل بياناتهم الشخصيّة ومكان تواجدهم لضمان وصول المساعدات الاجتماعية
6
أخبار لبنان
05:27
تفاصيل عملية الإنزال الإسرائيلي في النبي شيت للـLBCI: إنزال قرب الحدود السورية وغارات لتأمين الانسحاب
أخبار لبنان
05:27
تفاصيل عملية الإنزال الإسرائيلي في النبي شيت للـLBCI: إنزال قرب الحدود السورية وغارات لتأمين الانسحاب
7
أخبار لبنان
02:06
رئيس بلدية النبي شيت للـLBCI: قوة إسرائيلية وصلت إلى جبانة البلدة وحوصِرت ليلاً
أخبار لبنان
02:06
رئيس بلدية النبي شيت للـLBCI: قوة إسرائيلية وصلت إلى جبانة البلدة وحوصِرت ليلاً
8
تقارير نشرة الاخبار
03:53
جولة للـLBCI في النبي شيت بعد ليلة دامية...
تقارير نشرة الاخبار
03:53
جولة للـLBCI في النبي شيت بعد ليلة دامية...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More