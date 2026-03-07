تفاصيل عملية الإنزال الإسرائيلي في النبي شيت للـLBCI: إنزال قرب الحدود السورية وغارات لتأمين الانسحاب

أفادت معلومات من شهود عيان للـLBCI عن تفاصيل عملية الإنزال الإسرائيلية التي شهدتها منطقة النبي شيتا، بأن العملية بدأت قرابة الساعة السادسة مساء في منطقة الشعرة قرب الحدود السورية.



وبحسب المعلومات للـLBCI، نفّذت أربع مروحيات عملية الإنزال، حيث أنزلت مجموعة عسكرية استقلت لاحقًا سيارتي إسعاف، إضافة إلى سيارتين مدنيتين باللون الأبيض وآليات هامر شبيهة بآليات الجيش اللبناني. وتبلغ المسافة بين مكان الإنزال والمقبرة التي شكّلت هدف العملية نحو 11 كيلومترًا.



وأشارت المعطيات إلى أنّ الجيش اللبناني رصد عملية الإنزال عبر كاميرا مراقبة مثبتة على أحد أبراج المراقبة في المنطقة، إلا أنّ الأمر التبس في البداية على العناصر الذين اعتقدوا أنّ قوات سورية تتحرك في المكان، خصوصًا أنّ مروحية للجيش كانت في الوقت نفسه تنقل جريحًا عسكريًا يُدعى زياد الحجيري.



ولفتت المعلومات للـLBCI إلى أنّ الجيش أطلق قنابل مضيئة فوق منطقة الإنزال وليس فوق المقبرة التي تحركت نحوها مجموعة الكوماندوس الإسرائيلية.



وبعد انتهاء العملية وإقلاع المروحيات وسماع أصواتها، أقدم عدد من المواطنين، بينهم عسكريون خارج الخدمة، على إطلاق النار في الهواء، قبل أن تلاحقهم مسيّرات إسرائيلية ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى.



وأكدت المعلومات أنه لم يحصل أي اشتباك لا مع الجيش اللبناني ولا مع عناصر من حزب الله، فيما استهدفت الغارات الإسرائيلية مداخل بلدة النبي شيت بهدف تأمين انسحاب قوة الكوماندوس.



وتبقى نتائج العملية غير واضحة حتى الآن، إذ لم يُعرف ما إذا كانت القوة الإسرائيلية قد عثرت على أي رفات أم لا، فيما انتهت العملية قرابة الساعة التاسعة والنصف صباحًا.