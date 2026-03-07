الجيش الاسرائيلي: لم يتم العثور في موقع البحث على أي دلائل تتعلّق بالطيار رون أراد ولم تقع أي إصابات في صفوف قواتنا خلال العملية



أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته الخاصة نفذت الليلة الماضية عملية في لبنان بهدف العثور على أدلة تتعلق بالطيار المفقود رون أراد.



وأكد أنه لم تقع أي إصابات بين صفوف قواته خلال العملية، وأن البحث لم يسفر عن أي دلائل حول الطيار المفقود في موقع البحث.



وأشار الجيش إلى أنه سيواصل جهوده بلا كلل ليلًا ونهارًا، انطلاقًا من التزامه العميق بإعادة جميع أفراد الجيش الإسرائيلي المفقودين أو القتلى إلى ديارهم في إسرائيل.