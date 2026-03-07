أدرعي: تحذير عاجل إلى سكان جنوب نهر الليطاني

وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي تحذيرًا عاجلًا إلى سكان جنوب نهر الليطاني.
وقال إنّ الغارات مستمرة حيث يعمل الجيش الإسرائيليّ بقوة كبيرة في المنطقة.
وأضاق: “لذلك حرصًا على سلامتكم نعود ونناشدكم اخلاء منازلكم فورًا والتوجه فورًا إلى شمال نهر الليطاني”.
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 7, 2026
