وزير الصحة يتفقد مراكز إيواء النازحين في بيروت

وذكّر بالخطوط الساخنة لتلبية الحاجات وفق التالي:

1787 لخدمة النازحين في موضوع الإستشفاء

1214 في موضوع الأدوية السرطانية والمستعصية

1564 في موضوع الصحة النفسية

وفي تصريحات أدلى بها خلال الجولة، أعلن وزير الصحة العامة أن الوزارة تسعى بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإجتماعية إلى ربط مراكز الإيواء بمراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة في مختلف المناطق، وقد تم ربط وتجهيز 170 مركز رعاية حتى الآن بمراكز إيواء بالتعاون مع جمعيات أهلية ووطنية، في حين أن أكثر من 40 مركز رعاية بات خارج الخدمة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية.

وأكّد ناصر الدين أن وزارة الصحة العامة تقوم بتوزيع حصص من الأدوية المزمنة والحادة (acute drugs) على مراكز الرعاية الأولية، كما تقوم عيادات نقالة بتأمين الأدوية وتوزيعها حيث تبرز الحاجة.