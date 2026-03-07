الأخبار
وزير الصحة يتفقد مراكز إيواء النازحين في بيروت

أخبار لبنان
2026-03-07 | 07:27

2min


جال وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين على عدد من مراكز الإيواء في بيروت، للاطلاع على أوضاع النازحين والخدمات الصحية المقدّمة لهم.


وأعلن أنه "لا نواقص في الدواء، لكن الحاجة كبيرة والعبء يزداد"، مؤكداً التزام الوزارة متابعة أوضاع الجرحى وتأمين الاستشفاء للبنانيين، سواء من النازحين أو غير النازحين.


وأشار إلى أن العراق أرسل سيارات إسعاف للمساندة، موضحاً أنه سيتم توزيعها بين المستشفيات الحكومية لتقديم الخدمات في المناطق التي تعرضت للقصف، إضافة إلى دعم فرق الدفاع المدني.
 

وذكّر بالخطوط الساخنة لتلبية الحاجات وفق التالي:

 

1787 لخدمة النازحين في موضوع الإستشفاء

 

1214 في موضوع الأدوية السرطانية والمستعصية

 

1564 في موضوع الصحة النفسية

 

وفي تصريحات أدلى بها خلال الجولة، أعلن وزير الصحة العامة أن الوزارة تسعى بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإجتماعية إلى ربط مراكز الإيواء بمراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة في مختلف المناطق، وقد تم ربط وتجهيز 170 مركز رعاية حتى الآن بمراكز إيواء بالتعاون مع جمعيات أهلية ووطنية، في حين أن أكثر من 40 مركز رعاية بات خارج الخدمة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية.

 

وأكّد ناصر الدين أن وزارة الصحة العامة تقوم بتوزيع حصص من الأدوية المزمنة والحادة (acute  drugs) على مراكز الرعاية الأولية، كما تقوم عيادات نقالة بتأمين الأدوية وتوزيعها حيث تبرز الحاجة.

