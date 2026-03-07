أدرعي لسكان الضاحية: انقذوا حياتكم وأخلوا منازلكم فورًا

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي انذارا عاجلا إلى سكان الضاحية الجنوبية في بيروت وتحديدًا لمن لم يخلٍ المنطقة بعد، قائلا: "نعود ونؤكد: أنقذوا حياتكم وأخلوا منازلكم فورًا".



وأضاف: "إنّ النشاط الذي يقوم به حزب الله في الضاحية يُجبر الجيش الاسرائيلي على العمل ضده بقوة. نحن لا ننوي المساس بكم. فمن أجل سلامتكم وأمنكم عليكم الإخلاء فورًا".



وأضاف: "انتبهوا: نعود ونؤكد على ضرورة إخلاء منازلكم وفق التعليمات التي نشرناها مؤخرًا والموجودة في المنشور المعروض أمامكم على الشاشة".



وشدد على أن عدم الالتزام بالإنذارات وبقاءهم في هذه المنطقة قد يعرّض حياتهم وحياة عائلاتكم للخطر.



ولفت الى أنه سنُعلمهم عندما يصبح من الآمن العودة إلى منازلكم.