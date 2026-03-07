الرئيس عون تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الكولومبي... وهذا ما تم تأكيده

تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو ابلغه فيه وقوف بلاده إلى جانب لبنان في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها.



وأكد الرئيس بيترو على تضامن الشعب الكولومبي مع الشعب اللبناني الصديق متمنيا نهاية سريعة لمعاناته ومعرباً عن استعداد كولومبيا لمساعدة لبنان في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه.



وشكر الرئيس عون نظيره الكولومبي على عاطفته منوهاً بعلاقات الصداقة التي تجمع البلدين لاسيما مع وجود الكثيرين من اللبنانيين والمتحدرين من اصل لبناني في كولومبيا.

