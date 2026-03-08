"حزب الله" يعلن سلسلة استهدافات وصد محاولة تقدم

أعلن "حزب الله" في بيانات استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي وصد محاولات تقدم له، "ردا على العدوان الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة"، ومما جاء فيها:- في الساعة 01:45 من فجر اليوم الأحد 08/03/2026 تم استهداف ثكنة برانيت (مقر قيادة الفرقة 91)* بصليةٍ صاروخيّة.- بعد رصد ‏تحرّكات لقوّات وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ حاولت التقدّم من الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة باتّجاه بلدة عيترون من ناحية الغابة، وفي الساعة 22:30 من مساء أمس السبت 07/03/2026، اشتبك مجاهدو المقاومة الإسلاميّة مع القوّة المتقدّمة بالأسلحة الرشّاشة والقذائف الصاروخيّة وحققوا إصابات مباشرة.- في إطار ‏التحذير لمدينة نهاريا شمال فلسطين المحتلّة، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة في الساعة 01:30 من فجر اليوم الأحد 08/03/2026 بصلية صاروخيّة.- تتصدّى المقاومة منذ الساعة 03:00 من فجر اليوم الأحد 08/03/2026 لمحاولة تقدّم جديدة لجنود العدوّ الإسرائيليّ باتّجاه بلدة عيترون الحدوديّة بالأسلحة الرشّاشة والقذائف الصاروخيّة، وما زال الاشتباك مستمرًّا حتّى لحظة صدور هذا البيان.- في إطار التصدّي لمحاولة تقدّم جديدة لجنود العدوّ الإسرائيليّ باتّجاه بلدة عيترون الحدوديّة، وفي الساعة 03:00 من فجر اليوم الأحد 08/03/2026، استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع المالكيّة مقابل بلدة عيترون الحدوديّة بصاروخ موجّه وتحقيق إصابات مؤكّدة.- عند الساعة 03:25 من فجر اليوم الأحد 08/03/2026 استهداف تجمّع لآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ ‏في مرتفع القبع عند الأطراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة مركبا بصلية صاروخيّة.- عند الساعة 03:50 من فجر اليوم الأحد 08/03/2026 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع المالكيّة مقابل بلدة عيترون الحدوديّة بصلية صاروخيّة".