داليا جنبلاط ووزير الأشغال يلتقيان محافظ جبل لبنان لمتابعة أوضاع مراكز الإيواء

عُقد لقاء في محافظة جبل لبنان، جمع داليا جنبلاط، ووزير الأشغال والنقل العام فايز رسامني مع محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، في ظل التحديات الإنسانية الناتجة عن الأحداث الأخيرة في لبنان وازدياد أعداد النازحين في مراكز الإيواء، ولا سيما في منطقة جبل لبنان.



وشارك في اللقاء كلّ من مسؤول الملف الصحي في الحزب التقدمي الاشتراكي باسم غانم، ومفوض الداخلية في الحزب التقدمي الاشتراكي يوسف دعيبس، إلى جانب فريق عمل مؤسسة "الفرح الاجتماعية".



وخلال الاجتماع، تم استعراض واقع مراكز الإيواء في المنطقة والتحديات التي تواجهها، خصوصًا مع تزايد أعداد النازحين. كما اطّلع المجتمعون على آلية التنسيق المعتمدة بين مختلف الجهات الرسمية والجهات المعنية، لضمان استجابة سريعة وفعّالة لتلبية الاحتياجات الإنسانية.



كما تم تأكيد أهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسات الرسمية والجهات الداعمة والمنظمات العاملة على الأرض، بما يضمن تنظيم الجهود الإغاثية وتسريع تقديم الخدمات الأساسية للنازحين خلال هذه المرحلة الحساسة.