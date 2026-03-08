الأخبار
بعد تجهيز مساحة من المدينة الرياضية وتأهيلها كمركز إيواء... الصليب الأحمر يوزع المواد الإغاثية على العائلات
أخبار لبنان
2026-03-08 | 06:19
بعد تجهيز مساحة من المدينة الرياضية وتأهيلها كمركز إيواء... الصليب الأحمر يوزع المواد الإغاثية على العائلات
أعلن الصليب الأحمر اللبناني في بيان، أنه "بعد تجهيز مساحة من المدينة الرياضية وتأهيلها كمركز إيواء للنازحين بالتعاون مع هيئات رسمية ودولية وأهلية، وبإشراف وطلب من وحدة إدارة مخاطر الكوارث في السراي الحكومي ووزارة الشؤون الاجتماعية، قامت فرق الصليب الأحمر اللبناني صباح اليوم، بتوزيع المواد الإغاثية على العائلات التي استقرت في هذا المركز، بهدف تأمين الاحتياجات الأساسية وتخفيف معاناتهم في ظل الظروف الراهنة".
وقال البيان: "يستمر العمل لزيادة عدد الخيم لاستقبال المزيد من النازحين، فيما يواصل الصليب الأحمر اللبناني جهوده في الاستجابة للحالات الإنسانية في كل المناطق اللبنانية من دون أي تمييز، ضماناً لحق كل محتاج في الدعم والمساعدة".
عودة: بعض اللبنانيين لم يتعظوا من دروس كوارث استجلبت بأخطائهم المتكررة
داليا جنبلاط ووزير الأشغال يلتقيان محافظ جبل لبنان لمتابعة أوضاع مراكز الإيواء
السابق
0
أخبار لبنان
14:50
الوزير البساط: المخزون الاستراتيجي للسلع متوفر لأشهر عدة… والوزيرة السيد: عدد النازحين وصل إلى 117228 شخصًا
أخبار لبنان
14:50
الوزير البساط: المخزون الاستراتيجي للسلع متوفر لأشهر عدة… والوزيرة السيد: عدد النازحين وصل إلى 117228 شخصًا
0
أخبار لبنان
14:34
سلام استقبل وفداً من نقابة مستوردي المواد الغذائية وتأكيد أن جميع المواد الغذائية متوافرة
أخبار لبنان
14:34
سلام استقبل وفداً من نقابة مستوردي المواد الغذائية وتأكيد أن جميع المواد الغذائية متوافرة
0
أخبار لبنان
14:27
بعد الحديث عن حصول رعايا غير لبنانيين على جوازات سفر لبنانية بطرق غير قانونية أو مزورة... الامن العام يوضح
أخبار لبنان
14:27
بعد الحديث عن حصول رعايا غير لبنانيين على جوازات سفر لبنانية بطرق غير قانونية أو مزورة... الامن العام يوضح
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
اتجاه لعقد إجتماعات غداً الإثنين لبحث كيفية تأمين أمن الفنادق...
تقارير نشرة الاخبار
14:17
اتجاه لعقد إجتماعات غداً الإثنين لبحث كيفية تأمين أمن الفنادق...
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
0
آخر الأخبار
12:24
مصادر مطلعة للـLBCI: رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون طلب التفاوض مع إسرائيل كفكرة عامة للخروج من الأزمة ولم يدخل في التفاصيل
آخر الأخبار
12:24
مصادر مطلعة للـLBCI: رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون طلب التفاوض مع إسرائيل كفكرة عامة للخروج من الأزمة ولم يدخل في التفاصيل
0
آخر الأخبار
11:55
معلومات للـLBCI: لن ترسل روسيا طائرة الإجلاء الثانية التي كان يفترض ان تقل عدداً إضافياً من الإيرانيين من لبنان رغم انها حصلت على الموافقة من السلطات اللبنانية وذلك لأن الطائرة الأولى التي اقلعت ليل السبت الأحد تكفي لعدد من رغبوا بالعودة
آخر الأخبار
11:55
معلومات للـLBCI: لن ترسل روسيا طائرة الإجلاء الثانية التي كان يفترض ان تقل عدداً إضافياً من الإيرانيين من لبنان رغم انها حصلت على الموافقة من السلطات اللبنانية وذلك لأن الطائرة الأولى التي اقلعت ليل السبت الأحد تكفي لعدد من رغبوا بالعودة
0
آخر الأخبار
12:38
إعلام رسمي نقلا عن مسؤول في الحرس الثوري الإيراني: استمرار الهجمات على البنية التحتية للطاقة في إيران سيقابله رد مماثل في المنطقة
آخر الأخبار
12:38
إعلام رسمي نقلا عن مسؤول في الحرس الثوري الإيراني: استمرار الهجمات على البنية التحتية للطاقة في إيران سيقابله رد مماثل في المنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
بدء استهداف المنشآت الحيوية في ايران واسم المرشد الجديد طي الكتمان
تقارير نشرة الاخبار
14:30
بدء استهداف المنشآت الحيوية في ايران واسم المرشد الجديد طي الكتمان
بالفيديو
d-none hideMe
0
حال الطقس
14:55
استقرار جوي مع رياح شمالية باردة
حال الطقس
14:55
استقرار جوي مع رياح شمالية باردة
0
أخبار لبنان
14:50
الوزير البساط: المخزون الاستراتيجي للسلع متوفر لأشهر عدة… والوزيرة السيد: عدد النازحين وصل إلى 117228 شخصًا
أخبار لبنان
14:50
الوزير البساط: المخزون الاستراتيجي للسلع متوفر لأشهر عدة… والوزيرة السيد: عدد النازحين وصل إلى 117228 شخصًا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:45
المدينة الرياضية تفتح أبوابها للعائلات النازحة
تقارير نشرة الاخبار
14:45
المدينة الرياضية تفتح أبوابها للعائلات النازحة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
ارتفاع أسعار الطاقة... من جيب المستهلك إلى معادلة الطاقة العالمية
تقارير نشرة الاخبار
14:39
ارتفاع أسعار الطاقة... من جيب المستهلك إلى معادلة الطاقة العالمية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:35
الإمارات تؤكد أن تحرّكاتها دفاعية… ما خلفيات هذا الموقف؟
تقارير نشرة الاخبار
14:35
الإمارات تؤكد أن تحرّكاتها دفاعية… ما خلفيات هذا الموقف؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
بدء استهداف المنشآت الحيوية في ايران واسم المرشد الجديد طي الكتمان
تقارير نشرة الاخبار
14:30
بدء استهداف المنشآت الحيوية في ايران واسم المرشد الجديد طي الكتمان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
اتجاه لعقد إجتماعات غداً الإثنين لبحث كيفية تأمين أمن الفنادق...
تقارير نشرة الاخبار
14:17
اتجاه لعقد إجتماعات غداً الإثنين لبحث كيفية تأمين أمن الفنادق...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
استهداف يرجح لعناصر الحرس الثوري في فندق رامادا في الروشة... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
14:16
استهداف يرجح لعناصر الحرس الثوري في فندق رامادا في الروشة... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
تحت التهديد الإسرائيلي: بدء إجلاء الإيرانيين من لبنان بطائرة روسية
تقارير نشرة الاخبار
14:16
تحت التهديد الإسرائيلي: بدء إجلاء الإيرانيين من لبنان بطائرة روسية
