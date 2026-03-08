بعد تجهيز مساحة من المدينة الرياضية وتأهيلها كمركز إيواء... الصليب الأحمر يوزع المواد الإغاثية على العائلات

أعلن الصليب الأحمر اللبناني في بيان، أنه "بعد تجهيز مساحة من المدينة الرياضية وتأهيلها كمركز إيواء للنازحين بالتعاون مع هيئات رسمية ودولية وأهلية، وبإشراف وطلب من وحدة إدارة مخاطر الكوارث في السراي الحكومي ووزارة الشؤون الاجتماعية، قامت فرق الصليب الأحمر اللبناني صباح اليوم، بتوزيع المواد الإغاثية على العائلات التي استقرت في هذا المركز، بهدف تأمين الاحتياجات الأساسية وتخفيف معاناتهم في ظل الظروف الراهنة".



وقال البيان: "يستمر العمل لزيادة عدد الخيم لاستقبال المزيد من النازحين، فيما يواصل الصليب الأحمر اللبناني جهوده في الاستجابة للحالات الإنسانية في كل المناطق اللبنانية من دون أي تمييز، ضماناً لحق كل محتاج في الدعم والمساعدة".